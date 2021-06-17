Лера Кудрявцева: «Елена Драпеко заклинает змей»

19 июня в 21:00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Елена Драпеко. Актриса, которую вся страна знает по роли Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие», теперь не играет, а серьезно занимается политикой. Елена Драпеко откровенно расскажет о том, за что на нее сердится Владимир Жириновский, почему она разочаровалась в институте семьи и брака и как ей удается находить общий язык… со змеями.

Елена Драпеко снялась в десятках фильмах, однако ее звездной ролью стала роль Лизы Бричкиной в военной картине Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Искренней игрой юной актрисы восхитилась вся страна – люди плакали, когда Лиза, до последнего цепляясь за жизнь, тонула в болоте. Как и Лиза, Елена – натура сильная, волевая, которая привыкла опираться только на себя и не искать поддержки со стороны.

— Мне не нужно крепкое плечо, я сама крепкое плечо, – объясняет Елена.

Пообщавшись с Еленой, я поняла, что это действительно так. Драпеко производит впечатление сильной женщины, из которой не получится «слепить» тихую домохозяйку и скромную хранительницу домашнего очага. Хотя мужчины, конечно, как говорила героиня фильма «Служебный роман», такую женщину не пропускают…

— Я вся такая бровки домиком, ушки топориком, артистка-артистка, – вспоминает Елена общение с Михаилом Боярским.

Впрочем, сейчас ее окружают не актеры, а политики. Которые часто так же, как актеры, эмоциональны и не лезут за словом в карман.

— Жириновский кричал на нас: «Это что, танцплощадка? Что вырядились?» – улыбается Елена Драпеко, рассказывая о темпераменте Владимира Вольфовича.

Несмотря на множество замечательных мужчин, которые ее окружают, Елена Драпеко больше не хочет связывать себя узами брака. Она была замужем трижды, и каждый раз семейная жизнь давала трещину. Сейчас Елена наслаждается тем, что она свобода и независима.

К тому же актрису никак нельзя назвать одинокой – она вырастила замечательную дочь, которая подарила Елене внучку. Девочка согласилась прийти ко мне в студию и рассказать о том, какая из Елены Драпеко получилась бабушка.

— Все в семье из поколения в поколение работали актерами, а тут ребенок захотел стать фермером! – поделилась внучка Елены планами на жизнь.

Чувство юмора у Драпеко завидное. Можно также позавидовать ее силе духа – когда в студию принесли террариум со змеями, Елена ласково извлекла одну змею и обращалась с ней, как с домашней кошкой.

— Иди сюда, моя лапочка, – уговаривала змею не сердиться моя отважная гостья.

Зачем ей змеи и когда она научилась с ними обращаться, Елена расскажет сама – эту историю стоит услышать из первых уст.

А вот согласится ли артистка и политический деятель поговорить о самом личном – большой вопрос. Секрет, который стоит один миллион рублей, она бережет уже много лет.

Решится ли она облегчить душу и рассказать о том, что ее ранит, вы узнаете совсем скоро – 19 июня в 21:00 на НТВ.

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