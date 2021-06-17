Лера Кудрявцева: «Елена Драпеко заклинает змей»

Елена Драпеко снялась в десятках фильмах, однако ее звездной ролью стала роль Лизы Бричкиной в военной картине Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Искренней игрой юной актрисы восхитилась вся страна – люди плакали, когда Лиза, до последнего цепляясь за жизнь, тонула в болоте. Как и Лиза, Елена – натура сильная, волевая, которая привыкла опираться только на себя и не искать поддержки со стороны.
— Мне не нужно крепкое плечо, я сама крепкое плечо, – объясняет Елена.
Пообщавшись с Еленой, я поняла, что это действительно так. Драпеко производит впечатление сильной женщины, из которой не получится «слепить» тихую домохозяйку и скромную хранительницу домашнего очага. Хотя мужчины, конечно, как говорила героиня фильма «Служебный роман», такую женщину не пропускают…
— Я вся такая бровки домиком, ушки топориком, артистка-артистка, – вспоминает Елена общение с Михаилом Боярским.
Впрочем, сейчас ее окружают не актеры, а политики. Которые часто так же, как актеры, эмоциональны и не лезут за словом в карман.
— Жириновский кричал на нас: «Это что, танцплощадка? Что вырядились?» – улыбается Елена Драпеко, рассказывая о темпераменте Владимира Вольфовича.
Несмотря на множество замечательных мужчин, которые ее окружают, Елена Драпеко больше не хочет связывать себя узами брака. Она была замужем трижды, и каждый раз семейная жизнь давала трещину. Сейчас Елена наслаждается тем, что она свобода и независима.
К тому же актрису никак нельзя назвать одинокой – она вырастила замечательную дочь, которая подарила Елене внучку. Девочка согласилась прийти ко мне в студию и рассказать о том, какая из Елены Драпеко получилась бабушка.
— Все в семье из поколения в поколение работали актерами, а тут ребенок захотел стать фермером! – поделилась внучка Елены планами на жизнь.
Чувство юмора у Драпеко завидное. Можно также позавидовать ее силе духа – когда в студию принесли террариум со змеями, Елена ласково извлекла одну змею и обращалась с ней, как с домашней кошкой.
— Иди сюда, моя лапочка, – уговаривала змею не сердиться моя отважная гостья.
Зачем ей змеи и когда она научилась с ними обращаться, Елена расскажет сама – эту историю стоит услышать из первых уст.
А вот согласится ли артистка и политический деятель поговорить о самом личном – большой вопрос. Секрет, который стоит один миллион рублей, она бережет уже много лет.
Решится ли она облегчить душу и рассказать о том, что ее ранит, вы узнаете совсем скоро – 19 июня в 21:00 на НТВ.