«Москва – самый лучший город в мире»: Семенович, Цой, Слуцкая перечислили любимые места в столице

Москва — один из самых интересных мегаполисов мира: старинный улочки уживаются с современными небоскребами, комфортные парки граничат с вековыми лесами.

При желании можно составить тысячи туристических маршрутов или довериться интуиции и пойти туда, куда поведут ноги. А еще можно пройтись по любимым местам наших звезд.

Анна Семенович, Анита Цой, Саша Круглова и Ирина Слуцкая рассказали Teleprogramma.pro по каким столичным улочкам и паркам любят гулять.

Анна Семенович, певица

Известная артистка родилась в Москве, ее детство прошло в спальном районе на северо-востоке столицы. Она искренне верит, что Москва – самый лучший город в мире.

«Здесь все очень быстрое, я и сама очень быстрый человек. Очень нравятся парки. Люблю побродить, например, в Ботаническом саду, мы там часто гуляли в детстве. Еще один любимый парк — «Екатерининский», он недалеко от моего дома. Также в пешей доступности «Аптекарский огород», где меня можно часто встретить. Летом с удовольствием катаюсь по набережным в центре города или в парке Горького», — перечисляет любимые места певица.

Последние десять лет она живет в недалеко от Цветного бульвара. Любит прогуливаться по Олимпийскому проспекту, заглядывать в гости к друзьям на Белорусскую.

Ирина Слуцкая, фигуристка

Спортсменка выросла на Преображенке, а большая часть ее жизни была связана с Сокольниками. Она с удовольствием возвращается в парк «Сокольники», гуляет по местам, где прошло ее детство.

Сейчас парк преобразился, появились комфортные дорожки для велосипедистов, уютные кафе и ресторанчики. Но есть и нетронутые дорожки, которые создала природа. Именно эти места ближе всего чемпионке.

«Остались еще тропинки, протоптанные ногами, которые не закатаны в асфальт, березовые рощи рядом с прудом. И мне очень хочется поскорее поделиться этими укромными местами со своими детьми», — говорит спортсменка.

Она любит бывать на ВДНХ и в парке имени Горького, хотя последний, по ее мнению, сейчас не очень комфортен для отдыха из-за наплыва гостей.

А еще с удовольствием гуляет по тихой старой Москве: Старый Арбат, Красная площадь, район Патриарших прудов, Хлебный переулок.

«Вообще обожаю все, что внутри Патриков. Мне очень нравятся эти места, могу гулять по ним днями и ночами, заворачивать в различные переулочки, бродить, смотреть. Мне кажется, там каждое здание несет какое-то историческое наследие. Патрики – это вообще большая любовь!»- делится Ирина Слуцкая.

Анита Цой, певица

Она выросла в Кузьминках и парк с одноименным названием – это место силы артистки.

«Гуляя в детстве я часто слышала из репродукторов с волшебные голоса и мелодии Эдит Пиаф, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Анны Герман, Людмилы Сенчиной. И они стали моим «океаном музыки». Сегодня, когда я приезжаю проверить все ли в порядке в квартире моего детства, всегда захожу в любимый парк. Конечно, тут все изменилось, стало благоустроенным. Появилась масса развлечений, которых в прежние годы не было. Но сохранилась неповторимая атмосфера, вековые деревья, аллеи вдоль них. Открою секрет, иногда мы сбегаем сюда с моим супругом, и как в молодости идем до лодочной станции и катаемся по озеру в лучах вечернего солнца», — ностальгирует Анита Цой.

Еще одно ее любимое место — это район станции метро «Спортивная», где начиналась ее семейная жизнь. Новодевичий монастырь, жемчужина зодчества «Погодинская изба», памятник конструктивизма ДК «Каучук», «Лужники».

«Сегодня «Лужники» — это спортивный кластер мирового уровня, а еще 25 лет назад здесь царствовал огромный вещевой рынок, на котором я зарабатывала деньги на своей первый альбом. Удивительно!» — делится певица.

Саша Круглова, участница шоу «Голос-7»

Исполнительница, участница шоу «Голос-7» не просто может рассказать о московских улочках, но и составила и озвучила аудиогид по любимым местам.

Свой рассказ девушка делала вместе с историками, а еще опираясь на воспоминания родственников. Свою историю семья артистки ведет уже много столетий.

«Историей любимого города я занимаюсь со школьных лет, с удовольствием ходила в краеведческий кружок. Мне было интересно соединить историю города с историей мой семьи. Мало кто знает, но мое хобби — это многочасовые прогулки по Москве, во время которых я нахожу и отмечаю на карте в смартфоне интересные дома, необычные места и просто красивые, скрытые от посторонних глаз площадки с видом на город. Думаю, что мой взгляд на любимый город будет интересен как нашим гостям, так и москвичам. Особенно мне нравятся исторические места в Хамовниках, где я сейчас живу,» — рассказала Саша Круглова.

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