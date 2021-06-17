Нудистский пляж и тайны Чистых прудов: звезды-москвичи назвали любимые достопримечательности столицы

Лето — это маленькая жизнь. А что, если вечером выйти с работы и отправиться не домой, а прогуляться по улочкам столицы? Выпить ледяной фреш, сделать пару кадров на Чистых прудах, дойти до «Дома со львами» или вовсе устроить променад в Серебряном бору?

Сегодня нашими гидами будут коренные москвичи: артистка Светлана Суханкина, певец Валерий Сюткин, адвокат Сергей Жорин. Они расскажут о любимых московских улочках, где прошло их детство и где до сих пор прогуливаются вместе с семьями.

Маргарита Суханкина, певица

Исполнительница – коренная москвичка. В столице она родилась, получила образование и здесь строит карьеру.

«Я закончила школу рядом с домом, у метро «Университет». На моих глазах строился новый цирк на Проспекте Вернадского. Недалеко от него до сих пор находится Дворец пионеров, где был наш досуг. Сейчас там парковые зоны, очень красиво, легко дышится», — делится воспоминаниями артистка.

Ее и сейчас можно встретить гуляющей недалеко от цирка. А еще артистка любит побродить по переулкам старой Москвы.

«Я училась в музыкальном училище на станции «Площадь Ногина» (сегодня «Китай-город»). Это старая Москва, вокруг сплошные особняки. Училась я в Армянском переулке, от метро шла по Маросейке. Сейчас там замечательные рестораны и какие-то пафосные кафе. Москва преображается, становится похожа на Запад», — рассуждает Маргарита.

Она советует отправляться на прогулку по улицам старой столицы. Дойти до здания Московской консерватории, которая находится на Большой Никитской, свернуть на улицу Герцена, заглянуть на улицу Неждановой (сегодня Брюсов переулок).

«Там Дом композиторов, где жили все наши народные певцы и музыканты. Раньше им давали квартиры. Будучи студентами, мы бегали посмотреть на знаменитостей, а еще за углом была чебуречная. Все просто и незатейливо, любили там перекусить. С этими местами у меня связаны самые лучшие воспоминания», — делится маршрутом Суханкина.

Сергей Жорин, адвокат

Известный адвокат советует отправиться на прогулку в Серебряный бор – это уникальное место в Москве, когда можно, не уезжая за МКАД, очутиться в полноценном лесу.

Добираться туда удобно от станции метро «Полежаевская», «Октябрьское поле», «Щукинская» или на машине. Если ехать на авто, то придется оставить транспорт на парковке перед входом, въезд на территорию только по пропускам.

«Я рядом вырос и в парке у нас были уроки физкультуры. Лес раскинулся на Москве-реке, все очень чисто, есть лодочная станция, прокат велосипедов, кафе и рестораны. Плюс несколько благоустроенных пляжей и даже один нудистский», — рассказывает Сергей Жорин.

Он сравнивает парк с Венецией, о которой напоминает цепь небольших островов, соединенных мостиками.

«Там гармонично уживается современный комфорт и архитектура советского времени. Раньше в парке жили партийные функционеры и это наложило свой отпечаток», — рассказал адвокат.

Валерий Сюткин, певец

Чтобы выбрать действительно интересный маршрут по столичным улицам, Валерий Сюткин советует почитать Гиляровского «Москва и москвичи», там описано много примечательных уголков столицы.

«Я рожден на Бульварном кольце и всю свою сознательную жизнь живу в районе Чистых прудов. Воронцовское поле, Сретенский и Чистопрудный бульвар, Покровка – это все знаковые для меня места. Там рос я, моя дочь. У меня даже дерево посажено на Чистопрудном бульваре. Это истинный московский район, там проживал Георгий Данелия, Сергей Эйзенштейн, фотограф Юрий Рост. Да и первый поцелуй у меня тоже случился на Чистых прудах», — делится воспоминаниями артист.

В свободное время исполнитель любит дойти до памятника Грибоедову, прогуляться по Архангельскому и Кривоколенному переулку, постоять у «Дома со львами» (Усадьба фон Рекк также известна как Особняк Рекк) на Мясницкой.

«Я как гид могу провести экскурсию здесь. Заглянем в магазин пластинок, Джаз-клуб Алексея Козлова, сейчас знаменитое место на Маросейке. Здесь все знакомо мне до боли, и я до боли всем знаком», — поделился Валерий Сюткин.

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