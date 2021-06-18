«Пагачеву показывают!»: семейный фотоальбом Максима Галкина

Сейчас Максим, который 18 июня празднует 45-летие, чрезвычайно востребован: гастролирует, ведет мероприятия, на ТВ появляется с программами «Лучше всех!» и «Сегодня вечером», а в интернете — с шоу «Музыкалити». Но это все в настоящем, а что у Галкина было в прошлом?

1977 год

Максим с папой. Артист рассказывает:

«Галкин Александр Александрович — это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи до генерал-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение. Душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик».

1979 год

Исторический кадр, сделанный в ГДР, где служил папа артиста и куда Алла Пугачева приехала с концертами. Галкин вспоминает:

«Когда мне было три года, я бежал к родителям и кричал: «Пагачеву показывают!» В детстве мне именно так ее фамилия слышалась. В то время Алла была с концертами в Германии, где мы жили, и познакомилась с моими родителями. Мама эту историю ей рассказала».

1987 год

В 5-м классе Максим перешел в школу 43 столицы, ставшей теперь гимназией 1543. В школе юный артист показывал свои первые пародии. А вот и подпись к фото от именинника: «Я с барышней на вечеринке в школе, посвященной балам XIX века. Костюм был сшит моей мамой, включая сногсшибательный цилиндр у меня на голове».

1997 год

Впервые на лыжи Галкин встал в горах Турции. Шутит, что на этом фото он в баре — счастливый оттого, что спустился с гор живым.

2000 год

Во время второй чеченской войны Галкин летал в Грозный и Ханкалу выступать перед солдатами. Максим с коллегами жил в разгромленном аэропорту «Северный»:

«Мы дали большой концерт в ангаре, а потом я, Василий Семенович Лановой (второй слева), Дима Харатьян и Володя Березин ходили по палаткам с ранеными и выступали минут по двадцать. Раненые лежали под тонкими зелеными одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в непроглядном мраке этой жуткой войны».

2017 год

Максим на присяге племянника Никиты, сына его брата Дмитрия. Максим подсчитал:

«Если взять 41 год, что служил дед Гриша, да 42 года, что отдал армии отец, да Димкиных 16 лет службы и прибавить год Никиты, то получится, что семья наша только в этих крайних четырех поколениях служит Отечеству сто лет».

2019 год

В этом году именинник и его жена Алла Пугачева будут отмечать 10-летие свадьбы. А на фото они в отпуске в Юрмале с друзьями семьи — Лаймой Вайкуле и ее мужем Андреем.

2021 год

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины окончили первый класс. Свободное от работы время папа посвящает детям — вместе они катаются на великах, плавают в бассейне, осваивают компьютер, читают, играют. С мамой дети любят музицировать и рисовать.

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