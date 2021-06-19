Почему дочка Гарри и Меган Маркл появилась на свет в обычной городской больнице

Ура, Елизавета II в 11-й раз стала прабабушкой! У изгоев королевского семейства - принца Гарри и Меган Маркл, сложивших свои августейшие полномочия, родилась дочурка. Причем в США.

Сплошная Санта-Барбара

Живущие сейчас в США Гарри и Меган заключили контракт на долгосрочное сотрудничество с Опрой Уинфри, и сейчас им нужно тщательно обдумывать каждый шаг. Именно поэтому Меган рожала не в частной клинике Лондона, как во время первых родов, а выбрала больницу Санта-Барбара Коттедж, расположенную, как нетрудно догадаться, в том самом знаменитом калифорнийском городке из легендарного сериала. Это медицинское учреждение было основано в 1888 году сугубо женщинами, рожать там можно бесплатно. Так пара подчеркнула свою близость к простому народу.

Имя новорожденной малышки (4 июня, 11.40, 3200 г) — Лилибет Диана. Как несложно догадаться, Диана — в честь погибшей матери рыжеволосого бунтаря, принцессы Дианы. А вот Лилибет — домашнее имя королевы Елизаветы II. Оно было придумано, когда девочка еще была маленькой: дед, король Георг V, ласково называл ее Лилибет, подражая собственным попыткам девочки неумело произнести свое имя.

— Имена девочки, несомненно, знаменуют их знаменитых бабушку и прабабушку, — сообщил в кулуарах один из инсайдеров Букингемского дворца. — Но это также связывает семьи герцогов Сассекских и Кембриджских. Быть может, рождение Лилибет станет поворотным моментом в истории королевской семьи.

Как мы помним, после демарша Гарри и его брат Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, и королева Елизавета остались недовольны переездом пары в США. Возможно, хотя бы имя дочери поможет растопить сердца строгих и требовательных британцев. Полное имя малышки звучит торжественно: Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор.

«Очень рады новостям»

Несмотря на холодную войну между отступниками и королевичами, родственники поздравили молодых родителей с прибавлением. К тому же Лили официально встала в очередь на престол: она там восьмая в почетном списке.

«Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы, — сказано в официальном сообщении Букингемского дворца. — Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская, а также герцог и герцогиня Кембриджские очень рады этим новостям».

Принц Уильям между строк дал понять, что пока не готов забыть все, что произошло до рождения девочки. Его обращение выглядит довольно скупым.

«Мы все рады счастливым новостям о появлении малышки Лили, — написали Уильям и Кейт Миддлтон. — Поздравляем Гарри, Меган и Арчи (первый ребенок пары. — Ред.)».

А вот принц Чарльз сделал более теплое и неформальное поздравление.

«Мы с Камиллой поздравляем Гарри, Меган и Арчи с появлением малышки Лилибет Дианы! — написал принц. — Желаем им всего самого наилучшего в это особенное время».

Довольные родители, почувствовав, что прежние обиды начинают отходить на второй план, обрадовались.

«Она значит для нас больше, чем мы ког-

да-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы получали и со всего мира, — ответила пара. — Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи».

Часики с секретом

По информации королевских инсайдеров, Кейт Миддлтон уже отправила подарок племяннице — правда, не сообщается какой (лицо малышки семья тоже тщательно скрывает, как было и с сыном Арчи).

Зато Меган Маркл на радостях призналась, что купила дочери приданое задолго до встречи с Гарри. Во время работы в сериале «Форс-мажоры» актриса приобрела часы за 7 тысяч долларов в подарок будущей дочурке.

— Третий сезон проекта казался неосуществимой идеей, — вспомнила Меган. — Но это случилось, и когда я узнала, то разорилась. Я купила двухцветные Cartier Tank Francaise и сделала на них гравировку: «От Меган Маркл для Меган Маркл». Я отдам их своей дочери.

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