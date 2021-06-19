Смольянинов – Мельниковой: «Развелись, но не расстались»

Король Артур

У Даши Мельниковой случился ранний старт и в карьере, и в личной жизни. С 14 лет она снималась в кино, в 16 переехала с семьей из Омска в Москву и продолжала съемки в сериале «Папины дочки». В 21 год Мельникова объявила маме, что выходит замуж, в 23 родила старшего сына Артура, в 26 — Марка, а в 29 лет приняла решение о разводе. Вот такая ускоренная программа.

Мельникова рассказывала, что была воспитана в православной семье, поэтому, влюбившись на съемочной площадке в звезду «9 роты» Артура Смольянинова, который был на 8 лет ее старше, «просто тусить» с ним не собиралась — если любовь, то только «жить семьей». Даша признавалась: «Я ушла из дома, но жить самостоятельно не умела и, конечно же, переложила многое из того, что делала мама, на мужа. И не только в бытовом плане».

Опыт пришел позже — повзрослела Дарья после рождения детей. Но не все было просто: после рождения первенца ее накрыла депрессия, девушке казалось, что упущены важные роли. Второе материнство оказалось осознанным, и актриса даже блог о нем начала вести. Двое детей не помешали ей вернуться на работу, и сейчас Дарья занята в постановках Театра имени Ермоловой. Помогали бабушки, няня. Но главным помощником, лучшим другом и единомышленником все эти годы был муж.

Именно звездный супруг поддержал Дашу, когда она решила рожать сыновей дома, так как боялась больниц. Рядом с роженицей в квартире была акушерка и муж. Никакой анестезии! Артур первым брал на руки сыновей, после всегда с готовностью их пеленал, играл с ними. Мельникова считает Смольянинова отличным отцом: «Артур очень помогает с детьми — очень-очень. Он из тех отцов, которые, если мама боится сломать ножку, пока моет попу (а я была именно такой мамой), говорит: «Давай сейчас я!» Сам искупал, подгузник поменял. Он очень включенный отец, наверное, даже слишком».

Любовь живет семь лет?

Год назад в интервью журналу «Психология» Дарья Мельникова рассказывала о том, что в отношениях с мужем появились проблемы: «Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Мне кажется, мы изначально, когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью.

При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то». Тогда же Даша для обретения душевного равновесия решила посещать психотерапевта: «Для того чтобы дома было хорошо, мне необходимо иметь это равновесие в голове и в душе».

Всем, кто знал эту пару, казалось — они созданы друг для друга, их взгляды на жизнь схожи. Спокойное отношение к узнаваемости, к деньгам: есть — прекрасно, нет — живем более экономно. На работе в Театре Ермоловой у Мельниковой тоже все прекрасно. Казалось бы, живи и радуйся!

Но психологи часто говорят о пресловутом «кризисе семи лет брака» — когда партнеры начинают искать новые смыслы, в отношениях обнажаются слабые стороны. Браку Смольянинова и Мельниковой в августе этого года могло бы исполниться восемь лет. Но этого уже не случится — супруги оформили развод, оставшись друзьями. Артур по-прежнему будет участвовать в воспитании детей. Экс-супруги приняли решение публично не обсуждать причины развода.

Они часто видятся, много общаются. Кстати, слухи об их расставании возникли еще в начале года, но Даша подчеркивает, что это никак не связано с карантином. Говорили, что Смольянинов мог выпить, уйти в загул, но подтверждений этому последнее время не было. Дарья не скрывает, что отношения с Артуром были первыми в ее жизни и сейчас у нее никого нет. Поклонники надеются, что столь похожие и близкие люди сойдутся вновь — сыграют свадьбу во второй раз и, может, даже обвенчаются…

Смотрите также: