Будущий актер и многодетный священник: как живут наследники Валерия Золотухина

Народный артист РСФСР умер восемь лет назад. Валерий Сергеевич создавал на экране яркие образы, но не менее яркой и насыщенной была и его личная жизнь.

«Одно лицо!»

У Золотухина было три сына: от двух официальных жен — актрисы Нины Шацкой, скончавшейся совсем недавно, в мае, и скрипачки Тамары Гусевой, умершей два года назад, — и от гражданской супруги, артистки Ирины Линдт, которой сейчас 47 лет. Средний сын Сергей был склонен к депрессиям и покончил жизнь самоубийством в 27 лет — случилась эта беда еще при жизни Золотухина.

После этого Валерий Сергеевич, конечно, не мог бросить убитую горем Тамару, хотя уже давно состоял в отношениях с Ириной Линдт. По сути, Золотухин жил на две семьи, причем Тамара и Ирина общались и с пониманием относились к сложившейся ситуации.

Сейчас Ирина воспитывает младшего сына артиста: Ивану Золотухину 16 лет, после школы он твердо решил поступать в театральный институт. Линдт организовала Культурный фонд имени Валерия Золотухина, театральную студию, а сын Ваня всегда был рядом с мамой, рос за кулисами. С детства он участвует в театральных постановках, играет на гитаре, поет, уже снимался в кино.

В этом году Ваня был с мамой на программе «Судьба человека», где вспоминал отца: «Папа перед сном всегда читал мне сказки, и самой моей любимой была «Сказка о рыбаке и рыбке». Любимый фильм с папой — «Бумбараш». Начиная с садика мне говорили, что я с папой — одно лицо. Теперь и сам это вижу».

Линдт отмечает, что Ваня и характером пошел в отца: «Он также не любит, когда на него кричат. Реакция очень похожая — когда где-то возникает напряженная ситуация, ему надо, чтобы дело закончилось миром, не было конфликта».

Ирина наследника готовит в артисты: «От природы все, что нужно для сцены, у него есть. Теперь нужно работать. Как показывает опыт, данных от природы мало. Он собирается поступать в театральный, а пока ему еще год учиться в школе…»

Линдт отдала сына в престижную частную школу. Был период, когда актриса сдавала две московские квартиры, доставшиеся в наследство от Золотухина, чтобы оплачивать учебу сына. Сейчас Линдт — актриса МХАТ имени Горького, ставит спектакли в театральной студии, снимается в кино. Мужчина в ее жизни так и не появился: «Я осталась одна после смерти Золотухина. Сын Ваня — главный мужчина моей жизни».

Вместо ВГИКа — семинария

Со старшим сыном артиста Денисом (от Нины Шацкой. — Ред.) Ирина Линдт общалась, пока был жив Валерий Сергеевич. Линдт говорит: «С Денисом мы много разговаривали, когда Валерий Сергеевич уже болел… И с Ванькой Денис много общался. Когда Валерий Сергеевич ушел, общение, к сожалению, прекратилось…»

Денису было 10 лет, когда его родители развелись — мальчик плакал, переживал. Через 4 года у него появился отчим — Леонид Филатов. Он видел в пасынке будушего режиссера, поэтому юноша поступил на режиссерский факультет ВГИКа. А Денис после занятий ходил в храм, пел в хоре, у него появился духовник. В итоге парень, отучившись во ВГИКе два года, бросил вуз и поступил в Московскую духовную семинарию. Филатов был в шоке, а вот Золотухин благословил сына.

На первом курсе Денис женился на официантке из столовой семинарии, простой деревенской девушке Алле. Сейчас 52-летний отец Дионисий служит священником в подмосковном приходе, у них с женой шестеро детей. Живут скромно, но не бедствуют, к тому же Денису остались от мамы две столичные квартиры. Кстати, он не скрывал своего доброго отношения к Ирине Линдт и говорил, что должен был венчать отца с Ириной — так хотел сам Золотухин, но не успел развестись…

С отцом Денис последние годы его жизни был очень близок, они даже выступали вместе — на мероприятии памяти святого Иоанна Кронштадтского читали стихи.

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