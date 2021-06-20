Их нравы: как западные звезды изменяют своим партнерам

Разводы, скандалы, претензий массивы - не все при этом уходят красиво. Но некоторые знаменитости находят силы не просто признать грехи прошлого, но и сделать это во всеуслышание.

Тайгер Вудс

Несметные богатства, статус величайшего гольфиста мира, жена — модель, что еще надо для счастья? Ан нет. Тайгер Вудс, который жил в счастливом браке с эффектной Элин Нордергрен, искал адреналина на стороне. Речь идет не о случайной интрижке, как у Васи Кузякина и Раисы Захаровны, а о систематической или даже патологической тяге ходить налево.

Журналисты выяснили, что Вудс изменял жене все время, пока катался по соревнованиям, — список случайных связей спортсмена достиг 120 пунктов (туда входили и оргии с проститутками). После публикаций интервью с любовницами и доказательств блудный муж пал на колени: он извинился, после чего прошел 45-дневное лечение от сексоголизма.

— Я человек, я не идеален, — говорил он. — Я не был верным мужем. У меня были романы, и я обманывал жену. Сделанное мной неприемлемо. Я причинил боль жене, детям, матери, родителям жены, навредил своему благотворительному фонду и разочаровал людей, которые брали с меня пример.

Красавица Элин простила изменника ради двоих детей. Брак продержался еще 9 месяцев, но потом завершился разводом — в 2010 году Элин отсудила у Вудса $100 миллионов (хотя требовала 750) и право на воспитание сына Чарли и дочери Сэм.

Джуд Лоу

Это сейчас «молодой Папа» Джуд Лоу выглядит солидным, галантным и респектабельным англичанином, знающим, что такое хорошие манеры, и ценящим женщину рядом — в браке с психологом Филиппой Коэн у актера появился шестой ребенок (для нее — первый). Но еще в начале нулевых все было иначе: его первая дочь Айрис нашла где-то дома таблетку экстази и проглотила, отчего чуть не погибла.

В это же время Лоу расходился с мамой девочки (и двух других детей, сыновей Рафферти и Руди), актрисой Сэйди Фрост. Которой, по слухам, изменил с другой актрисой — Николь Кидман. После развода девушкой Лоу стала еще одна актриса — Сиенна Миллер.

Вроде бы все шло к свадьбе, но в 2005 году невеста отменила помолвку — оказалось, Джуд изменил любимой с няней его детей от первого брака. Актер публично каялся, но разбитое сердце Миллер это не склеило. В 2009 году они снова попытались сойтись, но через пару лет поняли, что ничего не получится.

Арнольд Шварценеггер

38-й губернатор Калифорнии, главный терминатор всех времен и народов тоже оказался не самым надежным мужем. Актер и политик не гнушался ходить налево прямо у себя в доме, который столько лет с ним делила верная супруга Мария Шрайвер. Арни изменял ей с Милдред Баеной — пышногрудой домработницей из Гватемалы, которая отработала в поместье Шварценеггера 20 лет.

Половину этого срока у нее был роман с хозяином. Более того, она родила от актера сына Джозефа примерно в то же самое время, когда Шрайвер подарила мужу второго сына, Кристофера. В автобиографии Шварценеггер вспомнил, как в присутствии психолога во всем сознался Марии. В 2011 году пара развелась: она не смогла простить супруга, обиделись на папу и родные дети — все четверо теперь носят фамилию Шрайвер.

Кристен Стюарт

Огненный вампирский роман двух главных звезд саги «Сумерки» Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт развивался, как нетрудно догадаться, на съемочной площадке. Поклонники проекта бесновались от счастья — неужели они и в жизни будут вместе? Так бывает? Бывает, но недолго.

На других съемках (фильм «Белоснежка и охотник») 22-летняя девушка очаровала 41-летнего женатого режиссера Руперта Сандерса. Отпираться было глупо — целующуюся в машине после рабочей смены пару сняли папарацци. Паттинсон тут же съехал из общего дома, но девушка продолжала настаивать на прощении.

— Минутная слабость поставила под удар самое дорогое для меня — отношения с человеком, которого я люблю и уважаю, отношения с Робом, — заявила актриса со страниц журнала People.

И Роб простил измену. Отношения продержались несколько лет, после чего Стюарт все же ушла, причем не из-за мужчины — актриса увлеклась девушками.

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