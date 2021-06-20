Капустка, Вомбат и Рыжик: необычные прозвища в британской королевской семье

В начале июня весь мир узнал, что Елизавету II в детстве называли Лилибет. Все благодаря принцу Гарри и Меган Маркл. Они решили дать своей дочке именно такое имя. Конечно, не обошлось и без скандалов, которые в последнее время буквально сопровождают Сассекских. Супруги уже отправили своего адвоката в редакцию телеканала ВВС, где был сделан сюжет о рождении девочки.

Журналисты рассказали, что новоиспеченные родители не спрашивали у королевы разрешения на использование ее детского прозвища. В то же время сами герцоги утверждают, Гарри сразу же позвонил бабушке и сообщил, что хочет назвать малышку в ее честь. Теперь Teleprogramma.pro предлагает узнать, как в неформальной обстановке зовут Елизавету II и других монархов.

Капустка

Лилибет – это не единственное прозвище королевы, которое, напомним, она придумала себе сама. Все дело в том, что в ранние годы она не могла выговорить свое имя – Элизабет. Позже инициативу подхватил ее отец, король Георг VI, а потом и муж, принц Филипп. Он дал своей жене еще одно забавное прозвище – Капустка. My little cabbage – это английский вариант обращения к любимому человеку.

Вомбат

Когда принцу Уильяму было всего два года, его мама, принцесса Диана, дала ему очень необычное прозвище – Вомбат. В дикой природе это сумчатое животное с короткими ногами, которое внешне напоминает медведя. В одном из интервью 2007 года Мэтту Лауэру принц Уильям рассказал, что все началось в Австралии.

«Вомбат – это животное, которое обитает только в Австралии. Меня начали звать вомбатом, не потому, что я на него был похож, а может, и потому. Это прозвище привязалось ко мне с тех пор, и я не могу от него избавиться по сей день», — рассказывал старший сын принца Чарльза.

К слову, в университете Уильям в целях конспирации часто представлялся Стивом, чтобы избежать лишних разговоров. Однако это не помогло. А вот Кейт Миддлтон называет мужа «детка». Об этом стало известно, когда в 2016 году пара посетила одно из мероприятий, где герцогиня окликнула его, не подумав о том, что окружающие могут все услышать.

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Лотти

Единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцесса Шарлотта – в начале мая отметила свой шестой день рождения. С младенчества ее ласково называют Лотти. А вот у старшего брата, принца Джорджа прозвище намного серьезнее – PG (Пи Джи). Это первые буквы его титула и имени.

Так мальчика начали называть друзья Кембриджских, позже это прозвище привязалось к нему и в школе. Напомним, что старшие дети герцогов посещают одну из частных школ Лондона. В то же время принц Чарльз называет внука Джорджи.

Фред и Глэдис

Еще в молодости к принцу Чарльзу привязалось прозвище Фред. Так его впервые назвала Камилла Паркер-Боулз, в которую он был влюблен. В целях конспирации Чарльз называл ее Глэдис. Первой, кто узнал о тайных именах любовников, была Диана Спенсер. Однажды, еще до свадьбы, она неожиданно заглянула в офис к будущему мужу, где ей на глаза попался браслет с инициалами G и F.

Именно эта версия тайного романа была экранизирована в сериале Netflix — The Crown («Корона»). По сюжету, Диана даже хотела расторгнуть помолвку, но ее никто не хотел слушать. В то же время королевский биограф Кэтрин Майер, которая написала книгу о жизни принца Чарльза, рассказывала, что тот самый браслет леди Ди нашла в груде свадебных подарков и открыток.

Рыжик

Кто бы сомневался, что принцу Гарри, которого на самом деле зовут Генри, могут дать именно такое прозвище. Конечно, так его с самого рождения называла мама, принцесса Диана. Об этом пишет People.

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