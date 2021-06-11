«Будет переливание грязи»: Добровинский – о продолжении конфликта Киркорова и Крапивиной в суде

Известный адвокат рассказал Teleprogramma.pro, что он думает о возможной встрече в суде поп-короля и продюсера Светланы Лободы, и при каких условиях она может состояться…

В богемной тусовке уже неделю обсуждают скандальную премию канала «Муз ТВ», в частности, конфликт между певцом Филиппом Киркоровым и продюсером певицы Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. По странному совпадению сразу после него Нателла отказалась от дальнейшего сотрудничества со своей подопечной.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию известного адвоката Александра Добровинского. Он отметил, что многие личности пытаются пропиариться за счет Филиппа Киркорова. И Нателла Крапивина не стала исключением.

Также адвокат признался, что Филипп Бедросович консультировался с ним по этому вопросу, но пока не планирует подавать в суд. Teleprogramma.pro постаралась выяснить, что же скрывается за формулировкой «пока»? И в каком случае адвокат все-таки может перейти к решительным действиям?

— Я против того, чтобы состоялся суд, потому что это будет переливание грязи этого человека на Филиппа. И я бы не хотел продолжать эту тему еще и там», — сказал Александр Добровинский нашему изданию.

-При каком условии иск может быть неминуем? Например, Нателла Крапивина сделает еще более радикальное заявление…

— Мы разве можем заглядывать в будущее? Откуда я знаю, что произойдет? Нателла возьмет гранату и бросит ее в окно… Тогда мы пойдем в суд. Сегодня я против. А что будет дальше, я не знаю.

— А что вы в целом думаете о конфликте между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивной? Многие известные личности уже высказались по этому поводу…

— Я адвокат. Зачем мне думать о том, кто пел, танцевал, кто у кого плагиатил? Я могу только вновь сказать, что Филипп – очень известный и талантливый человек, король нашей эстрады. И на него постоянно наскакивают какие-то лица. То какой-нибудь французский дурачок хочет получить миллион евро, то журналисты раздувают сенсацию, провоцируя певца, то Вильнюс запрещает ему въезд в страну. Теперь вот эта девушка Нателла.

Филипп, как и всякая публичная личность, притягивает людей, которым нужен хайп. Я, конечно, не такой известный человек, как он, но тоже понимаю, как работает этот механизм.

Напомним, конфликт между звездами начался с того, что Нателла Крапивина, рассуждая о совместном появлении блогера Давида Манукяна (Давы) и Филиппа Киркорова на красной дорожке Премии Муз ТВ, написала в Инстаграме комментарий, что «на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Филипп Бедросович отреагировал на этот выпад тем, что записал в соцсетях ответное видео. В нем он обвинил Нателлу в гомофобии и плагиате.

Практически сразу после этого Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество со Светланой Лободой и больше не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом. Чуть позже она записала видеообращение к Филиппу Киркорову, в котором отметила, что певец спекулирует на теме гомосексуализма, пытаясь поймать хайп. И что песню «Цвет настроения – синий», благодаря которой артист занимал верхние строчки хит-парадов, ему написала именно Светлана Лобода.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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