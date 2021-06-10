Пора в отпуск: что можно посмотреть на родине Бони, Жигунова и других звезд

Знаменитости поделились с Teleprogramma.pro, что посмотреть на своей малой родине.

12 июня россиян ждет дополнительный выходной в честь Дня России. Отдыхать будем три дня, чем не повод устроить себе маленький отпуск и выбраться в один из интересных российских городов?

Куда поехать — подсказывают российские знаменитости. Teleprogramma.pro составила маленький путеводитель от Оксаны Сташенко, Виктории Бони, Анастасии Стежко, Сергея Пенкина и Анастасии Вознюк. Они делятся примечательными местами своей малой родины.

Это третья часть нашего путеводителя, в первой маршрутами делились Наталья Сенчукова, Станислав Ярушин, Сергей Жигунов, DJ Грув и Камиль Ларин.

Во второй части рассказали о российских регионах Никас Сафронов, Арарат Кещян, Валерия и Иосиф Пригожин, Вика Цыганова.

Оксана Пушкина, Карелия

Известная телеведущая родом из Карелии. Регион находится в так называемом православном треугольнике: Кижи — Валаам — Соловки. На его территории — Ладожское и Онежское озера, все это визитная карточка для туристов.

«Если окажетесь в Карелии, начинайте с Национального музея республики, что в Петрозаводске. Здесь хранится 240 тысяч уникальных экспонатов. Здесь же можно узнать тайну удивительной марциальной железистой воды. Она уникальна по своим свойствам, Петр I четыре раза приезжал на первый русский курорт», — делится Оксана Пушкина.

В 37 километрах от города Сортавала (это юг региона) — знаменитый Рускеальский Горный парк с каньоном. На месте месторождения мрамора, открытого в 1765 году, теперь озеро с изумрудной прозрачной водой.

«Среди отвесных мраморных скал легко можно проплыть на лодке или пароме. А можно спуститься пешком в шахту, где добывали мрамор. Экскурсионная Дорожка сделана вокруг Мраморного каньона. К этому уникальному памятнику культуры ходит и паровоз с комфортабельными вагонами. Час езды на Рускеальском экспрессе от Сортавала», — рекомендует телеведущая.

Если проехать еще 10 км от поселка Рускеала, то можно попасть на базу отдыха «Черные камни». Гостиница, коттеджи, баня на берегу озера Янисъярви. По соседству с турбазой Карельский зоопарк, крупнейший на Северо-Западе: 500 животных и 150 видов птиц, в том числе, занесенных в Красную книгу.

«Конечно нужно побывать в Сортавала. Этот город входит в перечень исторических городов России. Когда-то он имел трогательное название — Сердоболь! Здесь прекрасный музей, там потрясающие экспонаты из дерева. Вот такая разная: яркая и загадочная, холодная и гостеприимная Моя малая Родина- Карелия!» — перечислила достопримечательности наша собеседница.

Сергей Пенкин, Пенза

Артист родим из Пензы. На малой Родине он готов предложить посмотреть десятки уникальных мест.

«Во-первых, это Тарханы, где похоронен Лермонтов. Это усадьба, которую я хотел бы, чтобы восстановили. Большой храм, который построили на Московской пешеходной улице. Это родник Кувака, хрустальный завод Никольский.

Очень хороший микрорайон Спутник у аэропорта. Чистые пруды еще хорошая зона отдыха», — советует Сергей Пенкин.

Виктория Боня, Забайкальский край

Звезда «Дома-2» родом из Читинской области, которой фактически сегодня не существует. В 2008 году она была упразднена, а территория вошла в состав Забайкальского края.

«Непосредственно в моем родном городе Краснокаменске мало что можно посмотреть. Одни шахты урановые. Даже не было рек, мы ездили на карьеры. А если брать Забайкальский край, там безумно красивые места. Тайга, леса, полные грибов, ягод и животных. Ландышевые поля – непередаваемая красота!

Думаю, что туристы с удовольствием откроют для себя Бурятию, входящую в состав региона. Это тоже особый мир.

А вот деревни у нас, к сожалению, погибают. Как и везде», — рассуждает телеведущая.

Анастасия Стежко, Калининград

Калининград – один из признанный туристических регионов страны. Оказавшись на жемчужине Балтики можно прогуляться по старому району. Уютные улицы вымощены брусчаткой, исторические особняки напомнят старинную Европу.

«Там же, находится озеро Поплавок, а недалеко настоящий королевский замок.

В Калининграде очень красивая набережная, проспект Мира, а самое любимое – это морской порт.

Он атмосферный, передающий характер города. Туда лучше приехать на закате, чтобы слушать любимую музыку и смотреть на проходящие пароходы», — советует актриса.

Оксана Сташенко, Самара

Актриса и телеведущая родилась в Самаре – городе с богатой историей.

«Именно он мог бы стать столицей родины, если немцы взяли Москву. Ни в одном российском городе нет бункера Сталина, а в Самаре – есть. А еще там фантастическая набережная, потрясающий театр, много памятников. В городе останавливаются на пару дней восьмиэтажные круизные лайнеры иностранных компаний. Но даже два дня – это решительно мало, чтобы рассмотреть Самару», — делится Оксана Сташенко.

Кстати, в регионе стоит памятник Дяде Степе милиционеру. Прекрасные оперный театр и хореографическое училище, сильные опера и балет.

«В окрестностях Самары есть всем известная Лысая чертова гора, где на Ивана Купалу устраивали шабаш ведьмы. Чуть дальше – Жигулевск, там варят по старинным рецептам знаменитое на всю страну пиво. А еще там есть жигулевское море – огромное водохранилище, окруженное горами», — рассказывает телеведущая.

В Самаре можно устроить отличную рыбалку. Ценители знают, что местные раки по вкусу напоминают омаров.

«В отличии от ростовских раков, которые очень быстро растут, потому что там юг, самарские растут долго. Поэтому они очень плотные, по вкусу ближе к мясу омаров. Сочные, не оторваться», — советует Оксана Сташенко.

Анастасия Вознюк, Севастополь

Участница реалити-шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ советует отправляться в ее родной Крым. Родом девушка из Севастополя – морского города. Здесь есть памятник затопленным кораблям, наверняка он впечатлит каждого туриста.

«Нужно прогуляться по городу, написаться особой крымской атмосферой. Потом отправиться в Херсонес. Представляете, он был основан примерно в 5 веке до нашей эры! Это древний город, который до сих пор сохранился в Севастополе. Сейчас вокруг города разбит парк, где можно прогуляться. А еще ходят легенды, что

первое крещение Руси было проведено не в Киеве, а у нас на Херсонесе», — делится модель.

Летом в Севастополе всегда жара, столбики термометров поднимаются до 40 градусов.

«Спасает морская вода. Крым – курортный регион и лучше всего приезжать сюда летом или в начале осени. В сентябре отдыхающих становится меньше, а море все еще теплое», — советует девушка.

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