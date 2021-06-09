Сергей Жорин предположил, кто стоит за покушением на вдовца Валентины Легкоступовой

Также адвокат в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как к инциденту отнеслась дочь певицы Анетта Бриль.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что готовы результаты новой экспертизы о причинах гибели певицы Валентины Легкоступовой, которые можно назвать ответом на итоги комплексной экспертизы, подписанной Главным судмедэкспертом Москвы Сергеем Цигеевым и одним из руководителей центра психологии и наркологии им. Сербского Татьяной Клименко.

Напомним, эти специалисты установили, что смерть певицы наступила от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. Тогда эксперты не нашли признаков насилия или ошибочных действий врачей.

В интервью Teleprogramma.pro адвокат семьи Легкоступовых Сергей Жорин пообещал подготовить ответ на этот документ, после чего была проведена новая экспертиза. И вот что показали ее результаты.

«Проведена новая экспертиза, которая уже точно установила, что смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате черепно-мозговой травмы. А травма была получена от удара тупым предметом по голове. И что удивительно для нас, экспертиза показала, что ударов было несколько, — рассказал Teleprogramma.pro Сергей Жорин. — Насколько мне известно, материалы проверки передали другому следователю. И сейчас мы ждем возбуждения уголовного дела. После этого у следствия появится больше полномочий и возможностей. И мы надеемся, что обстоятельства смерти Валентины Легкоступовой в итоге будут раскрыты».

Меж тем в СМИ появилась информация, что на вдовца Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова в Турции было совершено покушение. Незнакомец столкнул Юрия с лестницы со словами : «Тебе привет от Анетты» (дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль – прим. ред.).

В итоге Юрий Фирсов несколько дней пролежал в турецкой больнице, ему наложили швы, после чего яхтсмен вернулся в Россию. И сейчас он всерьез опасается за свою жизнь. Teleprogramma.pro попросила прокомментировать инцидент Сергея Жорина.

— Сергей Викторович, как вы думаете, кто все-таки стоит за нападением на Юрия Фирсова?

— За этой историей однозначно стоит злоупотребление алкоголя. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что он является главным виновником всех невероятных приключений Юрия Фирсова. Конечно, никакая Анетта за этим не стоит.

Подключившись по Скайпу к эфиру программы «Пусть говорят», я задал Фирсову прямой вопрос, считает ли он Анетту организатором этого инцидента. Он ответил отрицательно. Фирсов полагает, что это мог сделать ее дистанционный почитатель.

Со своей стороны, я вижу две главные причины происшедшего. Первая – это алкоголь, как я уже сказал ранее. Вторая – это публичное поведение Юрия Фирсова. Он не стесняется в выражениях как в отношении самой покойной Валентины Легкоступовой, так и ее детей. И вполне естественно, что у людей, следящих за развитием событий, его поведение вызывает негодование.

Потому что человек, который был в браке сорок дней, выступает чуть ли не летописцем Валентины Легкоступовой, обвиняет ее детей, фактически захватив квартиру, поселился там, вызывает лишь негативные эмоции. Вроде он живет там с сыном, и как ранее писали журналисты, чуть ли не с новой избранницей. Совокупность этих обстоятельств накладывает отпечаток на то, как к Фирсову относятся обычные люди. Вполне возможно, у Юрия Фирсова мог случиться с кем-то конфликт, в результате чего он и пострадал.

— А вы не знаете, с кем он живет в квартире Валентины Легкоступовой? СМИ писали, что он привел туда уже новую избранницу…

— Нет, я не знаю, с кем он там живет. Но после того, что Фирсов сказал и сделал, любой поворот событий не будет удивлением для окружающих. Мне кажется, он уже сделал все, чтобы изобличить самого себя. Тем не менее, мы ждем, что по факту смерти Валентины Легкоступовой будет возбуждено уголовное дело. И тогда уже будет дана правовая оценка его действиям, потому что морально-этическая итак для всех очевидна.

— А как сама Анетта отнеслась к происшедшему инциденту с покушением?

— Естественно, никакого злорадства не было. Потому что каким бы человеком ни был Фирсов, мы не желаем ему физического зла. А что касается обвинения причастности Анетты к происшедшему инциденту, то она это воспринимает как искусственное нагнетание инфоповода. Он нужен Фирсову для того, чтобы походить по телеканалам и восстановить или даже улучшить свое экономическое положение. Что, собственно, и происходит. Фирсова везде с удовольствием приглашают. Он ходит и рассказывает небылицы и есть основания думать, что делает это не бесплатно.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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