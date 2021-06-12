5 огненных красавиц, вдохновляющих футболистов на победы

Уже начался турнир - вскоре соцсети заполонят фотографии прелестниц, попавших на трибуны Чемпионата Европы по футболу.

А пока мы представляем ярчайших жен футболистов из Европы, которые переживают за любимых недалеко от поля.

Екатерина Григорьева

Жена основного вратаря сборной России по футболу Антона Шунина — топ-модель, работавшая с крутейшими мировыми брендами (Victoria’s Secret). Теперь она будет болеть за мужа вместе с годовалой дочкой Софи.

Анна Левандовская

Жена нападающего и капитана сборной Польши Роберта Левандовского — чемпионка Польши по карате, модель и автор книг по питанию. Ради такой женщины можно идти в бой против любой команды!

Пилар Рубио

Огненная супруга защитника и капитана Испании, татуированного с ног до головы Серхио Рамоса, работала и актрисой, и телеведущей. Часто участвовала в откровенных съемках и рекламных фотосессиях, а теперь воспитывает четверых (!) сыновей и поддерживает мужа во всем.

Мария Салес

Боливийская модель и подруга ключевого игрока сборной Франции Поля Погба поведет бойфренда в бой в Мюнхене и Будапеште, где действующие чемпионы мира французы проведут первые матчи.

Майя Нильссон

Блогер и путешественница стала женой шведского защитника Виктора Линделефа сразу после чемпионата мира в России. После у пары родился малыш Тед Луи. Интересно, как изменится жизнь молодых родителей после ЧЕ-2020? Стоит ли ждать девочку?

Кстати

Дзюба и Ургант готовы раздеться

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант договорился с земляком, капитаном сборной России Артемом Дзюбой, что в случае «значимой победы» нашей команды они вместе в плавках выбегут на поле.

— Ну если вы хотите, можем и в плавках, — согласился футболист. — А зачем нам ждать, пока вы что-то выиграете? — удивился ведущий. — Как правило, мы вряд ли что-то выиграем. — Нет, не надо так говорить. — Согласен. Значит, мы выбежим, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой.

Бузова тоже в деле

Звезда самопиара всея Руси и бывшая ведущая шоу

«Дом-2» Ольга Бузова тоже не смогла пройти мимо такого события. Она опубликовала в Инстаграме фотографию в судейской форме, подписав пост: «Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу все! Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено».

Что значит «возвращаюсь», сначала было непонятно. Имеется в виду неудачный брак Ольги с футболистом Дмитрием Тарасовым? Или Бузова и правда стала арбитром? Без лицензии, но на правах петербурженки, то есть хозяйки ЧЕ-2020…

Но все оказалось просто: Олю как медийную персону всего-навсего позвали сниматься в проморолик чемпионата.

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