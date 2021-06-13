«Противно находиться с ним в одном помещении!»: почему знатоки бегут из «Что? Где? Когда?»

После громкого разбирательства с Александром Друзем, использовавшим подсказки в эфире шоу «Кто хочет стать миллионером?», скандал со знатоком и двукратным обладателем «Хрустальной совы» Михаил Скипским стал самым крупным в истории элитарного клуба. Ведь он привел к череде «самоотводов», которые начали брать игроки.

После обвинений Скипского в харассменте из ЧГК уходят чуть ли не командами. Что он такого натворил? Работал учителем в школе: не менее десяти девушек рассказали, что он лез целоваться, совал руки под нижнее белье, хватал за ягодицы, склонял к интиму и с некоторыми переспал. Ученицам было по 14 — 16, история прогремела в прессе, девушки выросли, но психологические травмы никуда не делись.

Да, заявлений в полицию так и не последовало, но некоторые знатоки продолжают настаивать хотя бы на внутреннем расследовании и проверке показаний девушек, которых якобы домогался Михаил. «Телепрограмма» объясняет, кто ушел из клуба за последнее время, и предоставляет слово как молодым игрокам, так и звездам «Что? Где? Когда?».

«Не произошло ничего неожиданного»

Проблема с обвинениями Михаила Скипского в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девушкам привела к международному скандалу: Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский и Вильнюсский клубы, а также Владивостокский и еще 50 игроков и команд спортивного «Что? Где? Когда?» попросили руководство провести «прозрачное расследование обвинений» и отстранить Скипского от мероприятий под эгидой Международной ассоциации клубов (МАК), в которых принимают участие дети и подростки. Этого не последовало. Тогда игроки начали выходить из клуба (Михаил Малкин, Лев Кертман, Кирилл Чернышев и другие).

Процесс начался в 2020 году и продолжается и по сей день. Весной этого года стало известно, что из игры вышли Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули. Все трое были в команде Бориса Белозерова, которого ведущий Борис Крюк бодро поприветствовал в эфире и представил «обновленный состав» игроков.

«В целом не произошло же ничего неожиданного, — написала в Фейсбуке Анастасия Рекшинская, тоже покинувшая игру в знак протеста. — Пора, пожалуй, уже успокоить себя однозначной верностью решения: не иметь ничего общего с людьми, плюющими на все, пока чувствуют за собой силу, и в третьем десятилетии XXI века мыслящими в категориях «схватки рукопашной», в которой своих отстаивают любой ценой. Вместо этого — порадоваться тем немногим, кто нашел в себе мужество высказать наконец свои переживания в публичном поле». «Мне кажется, что в этом деле все кристально ясно, — объяснил после ухода в YouTube-интервью Георгий Арабули, бывший тренер команды Белозерова. — Была представлена масса доказательств, были расследования СМИ. Я не нахожу возможным находиться в одном помещении с этой игрой и этим человеком. При этом он продолжает тренировать детей. В Петербурге есть школьная команда, с которой он работает. Они это скрывали какое-то время, но можно посмотреть по турнирам».

Экс-игрок команды Ивана Жаркевича Лев Кертман согласился ответить на вопросы «Телепрограммы».

— Когда скандал набирал обороты и появилась первая публичная реакция руководства, в клубе началось активное внутреннее обсуждение — около 25 — 30 знатоков с близкими позициями пытались донести до руководства, что текущая публичная реакция некорректна. Услышаны они не были, было сказано, что руководство будет решать само, без знатоков, а кому не нравится, как руководство себя ведет, волен уходить.

— Вы верите, что Скипский мог совершать такие действия в отношении школьниц?

— Я не готов комментировать обвинения в его адрес по существу. Скажу лишь, что мне кажется позорным, что он сам до сих пор, насколько я знаю, ни единым словом их не прокомментировал — ни публично, ни в рамках телеклуба. Практика автоматического обвинения возможных жертв омерзительна, это и есть самое чудовищное в этой истории.

Есть много исследований, почему обвинение жертв или даже возможных жертв напрямую ведет к росту случаев насилия и к тому, чтоследующие жертвы еще больше боятся говорить. Огульно распространять такие стереотипы про «пиарщиц» совершенно недопустимо. Ни Аскеров, ни Козлов (осудившие девушек, которые высказались против Скипского. — Авт.) ничего про этих девушек не знали в момент, когда с ходу высказывали в их адрес гадости, это просто их восприятие мира, которое, к сожалению, долго было единственной публичной реакцией клуба на ситуацию.

А что магистры?

В спорной ситуации, когда юридического разрешения у проблемы нет, общественность ждала, что на авансцену выйдут аксакалы — магистры игры и скажут веское слово. И оно прозвучало.

— Это было десять с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? — искренне изумился Андрей Козлов, в команде которого и играет Михаил Скипский. — Она хайпануть решила? Я не могу это комментировать.

Эксцентричный Ровшан Аскеров тоже не остался в стороне.

— Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши, — уверен игрок. — Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель «Хрустальной совы», медийный. Что не попиариться-то?

Единственный, кто поддержал девушек, которые публично вспомнили о контакте с Михаилом Скипским, был Максим Поташев. Он же, как говорят, в письме с другими коллегами требовал от руководства ЧГК объяснить, что происходит. После чего подписантов назвали «предателями» и «пятой колонной».

— Фразы «девушки, заявляющие о домогательствах, пытаются хайпануть» и «желание прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы» я считаю категорически неправильными, — подчеркнул он. — Понятно, что в этой жизни бывает что угодно, но такого рода обобщения недопустимы. И я не хотел бы, чтобы кто-либо считал, что я подписываюсь под чем-то подобным.

«Все это досужие разговоры»

Официальной реакции на массовый исход игроков от руководства ЧГК «Телепрограмме» получить не удалось. Генеральный директор клуба Наталия Стеценко и глава пресс-службы Виктория Селиванова проигнорировали письма, сообщения и звонки. «Виновник торжества» Михаил Скипский сослался на обязательства перед клубом вести связь с прессой только с разрешения руководства и удивился, как он может комментировать слова и поступки людей, «с которыми почти не знаком».

Ранее ведущий Борис Крюк списал отказ игроков продолжать участвовать в эфирах на низкое качество их игры (подразумевались Арабули, Иоков и Быкова — последняя назвала такой аргумент у себя в Твиттере «свинством»). Его мама и почетный президент МАК ЧГК Наталия Стеценко (вдова Владимира Ворошилова) долго отмалчивалась, но все же вышла в эфир Инстаграма и заявила, что юридических оснований для отстранения Скипского нет, потому что все это (обвинения) — «досужие разговоры».

На фоне этого скандала со своей должности ушла и глава дисциплинарной комиссии МАК Мария Уварова. Михаил Скипский продолжает тренировать детей (в начале 2021 года — в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области) и играть в ЧГК в эфире Первого канала.

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