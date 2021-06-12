Манижа с Хаски и другие горячие романы этого лета

Можно сколько угодно восхищаться осенней порой (очей очарованьем), завораживающими пейзажами зимы и волшебным преображением весны, но все же именно лето - лучшее время, чтобы влюбляться.

Солнце, море, пляж и буйство природы оживляют гормональный фон даже самого отчаянного женоненавистника и аскета. Так в жизнь звезд приходят новые отношения, которые все сложнее скрывать. Журнал «Телепрограмма» собрал несколько свежих романов, стремящихся перерасти в нечто большее.

Брэд Питт и горячая номинантка «Оскара»

В токсичных отношениях некогда самой красивой пары Голливуда Брэда Питта и Анджелины Джоли наступил штиль. Актер отсудил право совместной опеки над собственными детьми, которого его лишила бывшая жена, и теперь может видеть их когда захочет. Тем временем на личном фронте Брэда замаячила новая красотка.

Звезду заметили в компании 36-летней певицы и актрисы Андры Дей. Эффектная темнокожая красотка очаровала старика Брэда на последней церемонии вручения «Оскара». Очевидцы уверяют, что актер сам (!) подошел к девушке, чтобы обменяться номерами телефончиков. Обычно такое происходит не просто так, и это явно не случайная встреча на заправке.

В этом году Андра была номинирована на «Оскар» за главную роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей».

Манижа и клипмейкер рэпера Хаски

Когда участница «Евровидения-2021» Манижа давала интервью YouTube-блогу «Алена, блин!», она призналась, что влюблена, но не стала углубляться в подробности. Зато сказала, что молодой человек поддержит ее на конкурсе в Нидерландах. А на вопрос, какую музыку чаще всего слушает, без раздумий ответила: «Рэпера Хаски».

Казалось бы, какая связь? Чуть позже журнал «Телепрограмма» аккуратно пытался выпытать у певицы, с кем же все-таки у нее роман, раз она так счастлива и беззаботна перед поездкой в Роттердам. Узнать удалось немного.

— Он имеет отношение к искусству, — приоткрыла завесу тайны Манижа. — Но мы работаем в разных сферах, скажем так. Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом вот…

Давайте же сопоставим те немногие факты, которые у нас есть. Помимо директора, пиарщицы, мамы и музыкантов Манижу на «Евровидении» сопровождал всего один молодой человек — 33-летний клипмейкер Ладо Кватания. Это режиссер клипа певицы на песню «Мама», а также автор идеи выступления Манижи на «Евровидении». То есть с ним она знакома давно (пока все сходится). А еще он же режиссировал клипы «Иуда» и «Убей меня» Хаски — того самого рэпера, которого постоянно слушает певица. Слишком много совпадений для одной пары, не правда ли?

Кстати, сам Ладо роман не опроверг: на прямой вопрос «КП», связывают ли их романтические отношения, ответил, что не хотел бы делиться подробностями личной жизни.

Гарик Харламов и сестра Анны Ковальчук

Бессменный резидент Comedy Club Гарик Харламов недолго грустил после развода с Кристиной Асмус. Сначала шоумен, как говорят, искал утешения в пышных персях звезды шоу «Однажды в России» Яны Кошкиной (и отчаянно это отрицал, чем наводил еще больше сомнений). А теперь Харламов оказался в одной геолокации с актрисой Катериной Ковальчук -родной сестрой звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук.

Девушка отдыхала в Красной Поляне вместе с парой из Little Big — Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской, и примерно в то же время Гарик (значительно похудевший!) выложил фото из того же самого банного комплекса на фоне гор. Что и породило устойчивый слух о романе пары. Основания верить в это есть: Гарик снимался с Екатериной в сериале «Гусар», который сам и продюсировал. То есть, скорее всего, сам и утверждал актрису на главную роль.

Надо признать, что Ковальчук похожа на Асмус — ростом, хрупкой комплекцией, фигурой и чертами лица.

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