Хазнедар для Валиде и правая рука Хюррем: кому больше всего в гареме доверяли госпожи в «Великолепном веке»

Турецкий сериал «Великолепный век» с успехом шел не только в России, но и во многих других странах. Сайт Teleprogramma.pro писал о гаремных порядках, евнухах, наложницах султана Сулеймана, его шехзаде. Однако на этот раз мы расскажем о том, на ком держался порядок в гареме падишаха. Разумеется, в качестве примера возьмем сюжет полюбившегося многим сериала.

Стоит отметить, что каждая госпожа — будь то молодая наложница султана, только подарившая династии наследника или же мать падишаха Валиде, старалась упрочить свое положение. Сделать это было невозможно без верных слуг. По сериалу мы помним, какую важную роль в гареме играл Сюмбюль ага, Нигяр калфа, Гюльшах хатун (она, кстати, служила Махидевран султан, — Прим. ред.). Не исключено, что многих помощниц, находившихся в услужении у господ, в реальной жизни звали совершенно по другому, нежели в сериале. Историки доподлинно не могут воссоздать всю картину и всех персонажей. Однако их функции и обязанности от этого не изменились.

Если окунуться в сюжет «Великолепного века»

По сценарию, правой рукой Валиде султан — матери султана Сулеймана на протяжении многих лет была Дайе хатун. Она занимала должность, которая называлась хазнедар. Это статус главного казначея гарема. Им мог обладать во дворце только один человек. Стать хазнедар мечтала любая калфа. Ведь это положение гарантировала дальнейшую безбедную жизнь, высокий престиж, хорошее жалование и большое количество подарков. Кроме того, хазнедар общалась с султанской семьей и могла в дальнейшем рассчитывать на жизнь за стенами дворца на полном обеспечении.

При этом хазнедар могла быть лишена своего статуса султаном или главой гарема, если она совершала серьезные ошибки. Ей на смену приходила более подходящая кандидатура. Дальнейшая судьба лишившейся статуса хазнедар была неизвестна. И это был довольно редкий случай.

Сценаристы ввели Афифе хатун, чтобы усмирить Хюррем султан?

После смерти матери султана Сулеймана власть в гареме перешла в руки хасеки Хюррем султан. Она как любимая жена падишаха, подарившая ему четверых шехзаде и дочку Михримах, перебралась в покои Валиде. По крайней мере, именно такую картину нам показали продюсеры «Великолепного века». Дальше больше: Хюррем не пускала других наложниц в покои Сулеймана. И временно исполняющая обязанности хазнедар Гюльфем хатун была вынуждена отказаться от своего статуса. Тогда-то сценаристы и ввели такого персонажа, как Афифе хатун. Та крепко взяла бразды в свои руки, поставив на место всех наложниц.

Только убедившись, что Хюррем султан действительно предана Сулейману и готова ради него отказаться и от собственных детей, и от своей жизни, Афифе хатун сменяет гнев на милость, став по сути самым близким человеком для Хюррем в гареме — доверенным лицом.

Переметнулась от Махидевран к Хюррем султан

После того, как Мерьем Узерли покинула сериал «возрастную» Хюррем султан сыграла Вахиде Гердюм. Тут же сценаристы вывели и Афифе хатун (она погибла при несчастном случае, — Прим. ред.). А ее место заняла давняя помощница Хюррем Фахрийе калфа. Примечательно, что по сценарию, она попала в гарем султана Сулеймана от Махидевран султан. Та попросту отправила девушку шпионить за соперницей Хюррем.

Итак, если в реальной жизни при власти династии Османов главные калфы, евнухи, хазнедар и другие прислужницы выполняли важную миссию — они поддерживали порядок в гареме падишаха, то в сериале «Великолепный век» эти персонажи стали неотъемлемой частью дворца, их характеры, смекалка и преданность выводила их на первый план с главными героями.

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