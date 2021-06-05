Teleprogramma.pro ищет достойного мужчину для Анастасии Волочковой!

Если вы считаете себя романтичным, смелым и умным – срочно ответьте на наши вопросы! Лучшие анкеты мы лично покажем Анастасии.

Teleprogramma.pro запускает свой аналог шоу «Холостяк», только в женской версии. Героиней нашего проекта станет известная балерина Анастасия Волочкова. Недавно она рассталась с бывшим возлюбленным Олегом и теперь в предвкушении новой любви.

Миссия нашего проекта – найти достойного возлюбленного для Анастасии Волочковой.

Качества, какими должен обладать избранник Анастасии

Итак, каким же должен быть претендент, чтобы завоевать сердце Анастасии? Прежде всего – сильным. Ведь ранее в интервью нашему порталу артистка говорила, что для нее мужчина – это тот, кто совершает поступки – настоящие, мужские, благородные. Человек, который станет плечом и опорой Анастасии, с кем она будет чувствовать себя хрупкой женщиной.

Ведь и сама балерина – очень сильная личность, пережившая немало испытаний: зависть и козни соперниц по балетному цеху, уход из Большого театра, предательство любимых людей.

Неудивительно, что она привлекала внимание очень талантливых и харизматичных мужчин: олигарха Сулеймана Керимова, артиста балета Фаруха Рузиматова, певца Николая Баскова. Анастасия признавалась, что она даже встречалась с голливудским актером Джимом Керри. А отцом ее дочери Ариадны является бизнесменом Игорь Вдовин.

Со всеми этими мужчинами артистка пережила настоящий фейерверк эмоций. Они дарили ей дорогие подарки, устраивали романтические сюрпризы, возили в экзотические путешествия.

Поэтому и новому потенциальному жениху примы, конечно, не обязательно быть сказочно богатым, но крепко стоять на ногах — обязательно. Анастасии также подойдет романтичный, добрый, смелый мужчина. Кстати, балерина очень любит цветы и признается, что всегда окружает себя ими.

Вопросы анкеты для возлюбленного Анастасии Волочковой

Важно и наличие чувства юмора. И чтобы проверить в себе вышеперечисленные качества, Teleprogramma.pro предлагает потенциальным избранникам балерины заполнить нашу анкету и ответить на следующие вопросы:

Любите ли вы балет так, как любит его Анастасия Волочкова?

А сколько раз вы отжимаетесь от пола?

Готовы ли вы дарить Анастасии цветы по поводу и без?

На какой романтичный поступок вы способны ради Анастасии?

Готовы ли подружиться с Никитой Джигурдой – одним из близких друзей Анастасии? Какие его качества, на ваш взгляд, достойны нашего уважения?

Какие песни вы готовы петь, чтобы порадовать Анастасию?

Почему, на ваш взгляд, Анастасия должна выбрать именно вас?

Чем вы занимаетесь?

Ваш возраст, рост и вес.

В каком городе живете?

Присылайте свою анкету с фотографией и ответами на эти вопросы на наш электронный адрес: anastasia.novikova@phkp.ru

Самые интересные анкеты мы покажем Анастасии Волочковой лично! И она сама выберет тех мужчин, с которыми захочет пообщаться и подружиться в Инстаграме. Быть может, это именно ваш шанс?

Смотрите также: