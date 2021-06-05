Teleprogramma.pro ищет достойного мужчину для Анастасии Волочковой!

Teleprogramma.pro запускает свой аналог шоу «Холостяк», только в женской версии. Героиней нашего проекта станет известная балерина Анастасия Волочкова. Недавно она рассталась с бывшим возлюбленным Олегом и теперь в предвкушении новой любви.
Миссия нашего проекта – найти достойного возлюбленного для Анастасии Волочковой.
Качества, какими должен обладать избранник Анастасии
Итак, каким же должен быть претендент, чтобы завоевать сердце Анастасии? Прежде всего – сильным. Ведь ранее в интервью нашему порталу артистка говорила, что для нее мужчина – это тот, кто совершает поступки – настоящие, мужские, благородные. Человек, который станет плечом и опорой Анастасии, с кем она будет чувствовать себя хрупкой женщиной.
Ведь и сама балерина – очень сильная личность, пережившая немало испытаний: зависть и козни соперниц по балетному цеху, уход из Большого театра, предательство любимых людей.
Неудивительно, что она привлекала внимание очень талантливых и харизматичных мужчин: олигарха Сулеймана Керимова, артиста балета Фаруха Рузиматова, певца Николая Баскова. Анастасия признавалась, что она даже встречалась с голливудским актером Джимом Керри. А отцом ее дочери Ариадны является бизнесменом Игорь Вдовин.
Со всеми этими мужчинами артистка пережила настоящий фейерверк эмоций. Они дарили ей дорогие подарки, устраивали романтические сюрпризы, возили в экзотические путешествия.
Поэтому и новому потенциальному жениху примы, конечно, не обязательно быть сказочно богатым, но крепко стоять на ногах — обязательно. Анастасии также подойдет романтичный, добрый, смелый мужчина. Кстати, балерина очень любит цветы и признается, что всегда окружает себя ими.
Вопросы анкеты для возлюбленного Анастасии Волочковой
Важно и наличие чувства юмора. И чтобы проверить в себе вышеперечисленные качества, Teleprogramma.pro предлагает потенциальным избранникам балерины заполнить нашу анкету и ответить на следующие вопросы:
- Любите ли вы балет так, как любит его Анастасия Волочкова?
- А сколько раз вы отжимаетесь от пола?
- Готовы ли вы дарить Анастасии цветы по поводу и без?
- На какой романтичный поступок вы способны ради Анастасии?
- Готовы ли подружиться с Никитой Джигурдой – одним из близких друзей Анастасии? Какие его качества, на ваш взгляд, достойны нашего уважения?
- Какие песни вы готовы петь, чтобы порадовать Анастасию?
- Почему, на ваш взгляд, Анастасия должна выбрать именно вас?
- Чем вы занимаетесь?
- Ваш возраст, рост и вес.
- В каком городе живете?
Присылайте свою анкету с фотографией и ответами на эти вопросы на наш электронный адрес: anastasia.novikova@phkp.ru
Самые интересные анкеты мы покажем Анастасии Волочковой лично! И она сама выберет тех мужчин, с которыми захочет пообщаться и подружиться в Инстаграме. Быть может, это именно ваш шанс?