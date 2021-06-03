Заместитель директора Дома моды Славы Зайцева подробно рассказал о продаже кабинета модельера

В разговоре с Teleprogramma.pro Расул Ахмедов рассказал об отношениях Вячеслава Зайцева, его сына и внучки, а также прокомментировал слухи об исчезновении Егора Зайцева.

В истории о продаже Дома моды Славы Зайцева — новый поворот. В прессе появилась информация, что здание уже практически распродано по частям. Как рассказала юрист Ирина Любосердова на программе «Пусть говорят», помещение начало продаваться с 15 марта, а последняя сделка по продаже была совершена 14 мая. При этом сумма только одной сделки составила свыше 400 миллионов рублей.

В разговоре с Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал заместитель Генерального директора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов.

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— Расул, как появляются слухи о продаже Домы Моды? Вы предполагаете, кому это выгодно?

— Я не предполагаю, а знаю, кто это делает. Распространением подобных слухов занимается Вадим Хусаинов (организатор недавнего дня рождения Вячеслава Зайцева — прим. ред) под руководством Николая Головина (бывший директор Дома моды Славы Зайцева – прим. ред.). Это все делается для того, чтобы посеять смуту и помешать развитию Дома моды Славы Зайцева. Объясняю почему.

В свое время Головин, работая в Доме моды, занимался противоправными действиями. Брал с арендаторов взятки, разогнал всех портных, убедил Вячеслава Михайловича в том, что лучше не шить вещи, а сдавать помещение в аренду. Были убраны все цеха, а с аренды Николай Головин получал деньги.

Однажды, когда арендаторы стали жаловаться, что господин Головин берет с них взятки, чтобы они остались в Доме моды, была вызвана полиция. И стражи порядка поймали Николая Головина на получение взятки. Это реальный факт.

Но Вячеслав Михайлович не хотел скандала и нивелировал ситуацию, чтобы Головина отпустили. И тем самым бывший директор Дома моды мстит человеку, которого он отделял от Вячеслава Михайловича. Речь идет о его сыне Егоре.

Для того, чтобы обрабатывать кутюрье, Головину нужно убрать человека, который хорошо разбирается в текущей ситуации и достаточно агрессивен к врагам. Он хочет расположить к себе такого доброго человека, как Вячеслав Михайлович.

На этой почве Николай Головин и его сподвижники вносят раздор в семью. А бездоказательные сплетни культивируются и по сей день.

— Вячеславу Михайловичу никто не угрожает. На сегодняшний день он находится в абсолютно нормальном расположении духа, легко общается, любит родных и дружит с сыном Егором и внучкой Марусей. Мария же общается и с отцом, и с дедом. Так же, как и Егор Вячеславович поддерживает общение как с отцом, так и с дочкой. (В прессе появлялись статьи с заголовками из разряда: «Если кто и травит деда, так это Егор». Писали, что такие комментарии дала внучка модельера Маруся… — прим. ред)

Эта смута вносится, чтобы возник раздор в семье Зайцевых, и чтобы отделить Вячеслава Михайловича от сына и внучки.

— Также распространялся слух об исчезновении Егора Зайцева…

— А что касается разговоров о том, что Егора Вячеславовича держат в подвале, пичкают наркотой, закрывают в больницах – этот бред нужен для создания ажиотажа и не более.

— Много слухов ходит о долгах Дома моды…

— Наш долг на сегодняшний день – нуль. У нас есть средства для развития. Мы набрали новую команду. В проекте развития Дома моды участвует Вячеслав Михайлович, Егор, внучки Маруся и Настя, которой всего 13 лет. Чтобы не дать семье развиваться и пиарить себя на всех каналах, недоброжелатели вносят смуту. Еще раз повторяю, что эти сплетни ничем не подтверждены.

— Но все же не можем не спросить о продаже Дома моды Славы Зайцева…

— Дом моды не продан и никогда не будет продаваться. А все сплетни и разговоры об этом – просто блеф.

— Откуда взята сумма 400 миллионов рублей? Получается, что с потолка?

— Эта сумма взята с продажи актива. Мы продали маленький трехэтажный «аппендикс» (небольшое прилегающее помещение – прим. ред), который стоял за Домом моды, во дворе. Мы его продали и не скрываем это для того, чтобы погасить задолженности и выйти из кризиса. На сегодняшний день все долги погашены. И сейчас у нас есть деньги на развитие Дома моды, чем мы и занимаемся.

— А что находилось в этом проданном помещении?

— Там располагались технические, складские помещения и небольшой кабинет Вячеслава Михайловича, где он работал. Сейчас мы переместили его кабинет на седьмой этаж. И его площадь стала в два раза больше предыдущей. Если в старом кабинете было два окна, то теперь восемь. Стало гораздо светлее. И это выбор самого Вячеслава Михайловича. Поэтому разговоры о том, что продан любимый кабинет модельера, лишь нагнетают скандальную ситуацию. Людям нужен скандал и не более.

— Не планируете ли вы подавать в суд на тех, кто распространяет слухи?

— Мы сейчас делаем им предупреждение. Они выдвигают безосновательные обвинения, распространяют ложь и клевету. А статью о защите чести и достоинства еще никто не отменял…

Однако мы не собираемся с ними воевать, судиться, потому что это не наш уровень, не наш формат. Это люди очень низменные. И вступать в общественным шлаком в дискуссии – себя не уважать. Мы их не видим и занимаемся только своими делами. Собака лает, а караван идет. Эти люди не существуют для Дома моды.

Они долго наживались на доверчивости Вячеслава Михайловича. Мы эту практику прекратили, а они же продолжают делать мелкие пакости, пользуются своими же связями на том же Первом канале. Нам сейчас не до этого. У нас достаточно серьезные амбициозные планы. Мы работаем!

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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