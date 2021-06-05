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Не Гарри, а Генри: члены королевской семьи, которых зовут иначе

В их числе герцогини Сассекская и Кембриджская.

Не Гарри, а Генри: члены королевской семьи, которых зовут иначе
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Отказ от своего имени – распространенная практика среди членов британской королевской семьи. В свидетельстве о рождении указано одно, а публика привыкла совсем к другому. Teleprogramma.pro решила объединить всех представителей монархии, чьи имена подверглись изменению. И первое место в этом списке занимает принц Гарри.

Принц Гарри

За все свои 36 лет принц Гарри никогда не использовал настоящее имя. Оно звучит так — Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства домашние называли его Гарри, так и повелось. Теперь даже в официальных источниках сын принц Чарльза и принцессы Дианы именуется Гарри.

Добавим, что титул герцога Сассекского он получил в день свадьбы с Меган Маркл. Отказ от исполнения королевских обязанностей в 2020 году не освободил Гарри от титула. Юридически он все также значится герцогом Сассекским, графом Дарбантоном, бароном Килкилом.

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл

Меган Маркл никогда публично не объясняла, почему она не использует свое настоящее имя – Рэйчел. Считается, что герцогиня Сассекская носила имя Меган на протяжении всей своей жизни.

Это подтверждают и фотографии из школьного альбома. Многие ее поклонники считают, что сочетание Меган Маркл более созвучно для карьеры актрисы, потому что оно лучше запоминается. К тому же, в 80-х годах имя Рэйчел было довольно распространенным.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон редко называют ее настоящим именем — Кэтрин. Известно, что другие члены королевской семьи зовут ее именно так, но большинство все же регулярно используют имя Кейт. А вот ее муж, принц Уильям, часто называет ее Катериной.

ри этом настоящее имя герцогини — Кэтрин Элизабет Миддлтон. В 2011 году после свадьбы с внуком королевы Елизаветы II она получила не только всем известный титул герцогини Кембриджской, также стала графиней Стратерн в Шотландии и баронессой Каррикфергюс в Северной Ирландии.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Король Георг VI

Отец королевы Елизаветы II король Георг VI до коронации был Альбертом по прозвищу Берти. Потом он решил не использовать это имя и в 1937 году стал Георгом. Так звали его отца. Долгое время считалось, что принц Чарльз возьмет имя Джордж в память о своем деде, когда, наконец, станет королем. К слову, Джорджем назвали старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Королева Виктория

Королева Виктория, которая правила Великобританией с 1837 года также имела длинное и менее известное имя. Ее звали Александрина Виктория. Во время ее восхождения на престол считалось, что Виктория звучит более элегантно и подходит королеве. На этом она и остановилась. Об этом пишет Daily Express.

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