Не Гарри, а Генри: члены королевской семьи, которых зовут иначе

Отказ от своего имени – распространенная практика среди членов британской королевской семьи. В свидетельстве о рождении указано одно, а публика привыкла совсем к другому. Teleprogramma.pro решила объединить всех представителей монархии, чьи имена подверглись изменению. И первое место в этом списке занимает принц Гарри.

Принц Гарри

За все свои 36 лет принц Гарри никогда не использовал настоящее имя. Оно звучит так — Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства домашние называли его Гарри, так и повелось. Теперь даже в официальных источниках сын принц Чарльза и принцессы Дианы именуется Гарри.

Добавим, что титул герцога Сассекского он получил в день свадьбы с Меган Маркл. Отказ от исполнения королевских обязанностей в 2020 году не освободил Гарри от титула. Юридически он все также значится герцогом Сассекским, графом Дарбантоном, бароном Килкилом.

Меган Маркл

Меган Маркл никогда публично не объясняла, почему она не использует свое настоящее имя – Рэйчел. Считается, что герцогиня Сассекская носила имя Меган на протяжении всей своей жизни.

Это подтверждают и фотографии из школьного альбома. Многие ее поклонники считают, что сочетание Меган Маркл более созвучно для карьеры актрисы, потому что оно лучше запоминается. К тому же, в 80-х годах имя Рэйчел было довольно распространенным.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон редко называют ее настоящим именем — Кэтрин. Известно, что другие члены королевской семьи зовут ее именно так, но большинство все же регулярно используют имя Кейт. А вот ее муж, принц Уильям, часто называет ее Катериной.

ри этом настоящее имя герцогини — Кэтрин Элизабет Миддлтон. В 2011 году после свадьбы с внуком королевы Елизаветы II она получила не только всем известный титул герцогини Кембриджской, также стала графиней Стратерн в Шотландии и баронессой Каррикфергюс в Северной Ирландии.

Король Георг VI

Отец королевы Елизаветы II король Георг VI до коронации был Альбертом по прозвищу Берти. Потом он решил не использовать это имя и в 1937 году стал Георгом. Так звали его отца. Долгое время считалось, что принц Чарльз возьмет имя Джордж в память о своем деде, когда, наконец, станет королем. К слову, Джорджем назвали старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Королева Виктория

Королева Виктория, которая правила Великобританией с 1837 года также имела длинное и менее известное имя. Ее звали Александрина Виктория. Во время ее восхождения на престол считалось, что Виктория звучит более элегантно и подходит королеве. На этом она и остановилась. Об этом пишет Daily Express.

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