Новоафонский монастырь и рыбалочка: Пригожин, Валерия и другие звезды посоветовали интересные маршруты для отпуска

На календаре — лето, туристический сезон можно считать открытым. Пора паковать чемоданы и присматривать туристические маршруты.

Куда поехать — подсказывают российские знаменитости. Teleprogramma.pro попросила известных людей рассказать о своей малой родине. Получился настоящий путеводитель по туристическим местам. В первой части маршрутами делились Наталья Сенчукова, Станислав Ярушин, Сергей Жигунов, DJ Грув и Камиль Ларин.

Во второй части маршруты подсказали Никас Сафронов, Арарат Кещян, Валерия и Иосиф Пригожин, Вика Цыганова.

Никас Сафронов, художник

Знаменитый российский художник Никас Сафронов родился в Ульяновске. Всем туристам, кто раздумывает над маршрутом отдыха, от советует отправится именно в этот город.

«Здесь родился не только я, но и писатели Иван Гончаров и Николай Карамзин. У города огромная история, для тех, кто интересуется Лениным – это настоящая колыбель. Сейчас город очень облагородили, появилась канатная дорога, хороший пляж, школа моего имени, много вузов, в том числе военных. Ко всему этому можно добавить красивую пейзажную составляющую. Например, Ундоровский минеральный источник – это памятник природы. Вода лечит много недугов, помогает восстановиться после болезней», — перечисляет достопримечательности Сафронов.

В регионе Волга разливается до 3,5 километров в ширину, почти как настоящее море. А на Свияге можно устроить отличную рыбалку.

«Отдохнуть в Ульяновске можно и телом и душой, там очень приятные люди живут. И тем, кто плохо знает историю своей страны, я советую начинать с этого города. Взглянуть на Волгу, пройти по старинным церквям – их 49 и 2 монастыря, — посетить мемориальный центр, Дом офицеров, библиотеку им. Ленина, краеведческий музей. Он находится в красивейшем историческом здании, которое было построено в виде замка. Из него вся Волга, как на ладони. Я люблю этот город и не понимаю, когда его хают те, кто уехал. Считаю, что Ульяновск достоин внимания любого туриста. Когда начинаешь изучать Золотое кольцо надо посетить и Ульяновск», — заключил художник.

Иосиф Пригожин, продюсер

Муж певицы Валерии родился в Махачкале. Если отправляться на Кавказ, то непременно нужно заехать в Дагестан.

«Дагестан — это прежде всего горы. В горных селениях их могущество ощущается особенно. В Дербенте есть крепость Нарын-кала. В самой Махачкале нужно походить по улочкам, зайти на рынок. Там особый колорит. Я уехал из региона в 16 лет, но яркие впечатления детства сохранились до сих пор», — рассказал продюсер.

Валерия, певица

Артистка родилась в Саратове. Свой родной город певица ассоциирует с историческим купеческим центром.

«В этом городе особенная атмосфера. Стоит посетить музей А. Н. Радищева, сходить на концерт в консерваторию. Здание выполнено в готическом стиле, со шпилями и башнями. Из стен консерватории вышло много талантливых музыкантов. В центре города есть пешеходная улица — это местный Арбат. По нему можно дойти до Центрального рынка. Рынки в небольших городах — отдельная история, там свой колорит, тысячи ароматов, будоражащих воображение»,- делится Валерия.

Она также советуют заглянуть в цирк, академический театр и замечательный парк «Липки».

«Я очень люблю набережную Волги. Сейчас ее благоустроили, но в некоторых местах даже слишком. Из-за обилия кафешек стало слишком перегружено», — поделилась своим впечатлением исполнительница.

Арат Кещян, актер

Звезда «Универа» родился и вырос в Абхазии. О своей малой родине он лаконично говорит — там хорошо. Просто хорошо и все. Место, где можно зарядиться энергией, насладиться красотами природы и местным колоритом.

«У туристов Абхазия ассоциируется с горным озером Рица. Помимо озера в Абхазии много природных красот: Гегский водопад, Голубое озеро, Водопад Девичьи слезы и Водопад Мужские слезы. Загляните в Новоафонский монастырь, Анакопийскую крепость, Новоафонскую пещеру, замок принца Ольденбургского в Гагре. Всего и не перечислить. Главное оказаться в Абхазии, ноги сами принесут куда нужно», — рассказал актер.

Вика Цыганова, певица

Артистка очень тепло относится к своей малой родине. Она родилась и выросла в Хабаровске.

«Это город, который выделяется изо всех. Там осталась архитектура царских времен, своя особая атмосфера, прекрасный краеведческий музей, один из лучших, который я видела в России.

А в художественном музее можно увидеть более 16 тысяч различных картин, в том числе редкие работы Федора Конюхова в гравюрах», — рассказывает артистка.

В городе очень красивая набережная, но часто Амур выходит из берегов и затапливает пешеходные зоны. Это, по мнению артистки, связано с работой ГЭС.

«В Хабаровске можно красиво отдохнуть, прокатиться по Амуру на речном трамвайчике. Я почти все прошлое лето провела в Хабаровске. Мы ловили рыбу, отдыхали, даже сняли клип Амур-река. Эта песня ждала своего часа целых 30 лет. Малая родина она всегда в душе», — призналась Вика Цыганова.

Смотрите также