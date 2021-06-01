Куда пропала Надежда Кадышева

Артистки давно не видно на сцене и звездных мероприятиях.

1 июня отмечает свой день рождения народная артистка России Надежда Кадышева. Солистке ансамбля «Золотое кольцо» исполнилось 62 года.

В последнее время Надежда Никитична редко появляется на публике. После апрельского выхода в свет фанаты артистки забили тревогу, уж больно болезненной выглядела певица. Сама Кадышева старается избегать темы здоровья в интервью и никак не комментирует перемены во внешности.

Куда же пропала Надежда Кадышева и почему ее не видно на сцене и в ТВ-шоу — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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