«Я так много плакала, что не могла открыть глаза…»: семейный альбом Барбары Брыльской

1941 год

Барбара росла в послевоенной бедности, ее папа слесарничал, а мама занималась шитьем. Родители хотели для дочери лучшей доли и сделали все, чтобы Барбара окончила художественный лицей. Уже в 15 лет она снялась в кино. Потом окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и ТВ.

1973 год

Актриса с третьим мужем, врачом-гинекологом Людвигом Космалем. Они прожили 18 лет, у пары родились дочь и сын, и все же актриса ушла от мужа из-за его частых измен. Барбара говорила, что супруг уничтожал ее психологически: «Он был недостоин меня, использовал все мои силы, всю мою любовь, не говоря уже о деньгах».

Брыльска зарабатывала больше мужа — много снималась у себя на родине, в Польше, а также в ГДР, Чехословакии, Болгарии. Людвиг умер три года назад, и в последние годы жизни экс-супруга актриса наладила общение с ним.

1978 год

Брыльска с коллегой по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андреем Мягковым и режиссером картины Эльдаром Рязановым на вручении Государственной премии СССР за главную советскую новогоднюю картину. Валентина Талызина, которая озвучила героиню Брыльской, обиделась, так как осталась без госнаграды.

«Она обвинила меня в том, что я торгую, вожу вещи из Польши, а не снимаюсь, это была ужасная несправедливость», — жаловалась Барбара. Однако пару лет назад актрисы примирились на одном из российских ток-шоу.

1988 год

На этом фото дочери актрисы Барбаре 15 лет, а сыну Людвигу 6 лет. Через пять лет модель и начинающая актриса Барбара погибла в автокатастрофе.

После гибели дочери Брыльска впала в депрессию и три года не выходила из дома, а когда решила вернуться к работе, то пришлось идти к пластическому хирургу: «Я так много плакала, что глаза опухли — я не могла их открыть. А мои веки лежали на ресницах, которые у меня очень длинные. Поэтому мне сделали операцию». Брыльской помогали психолог, друзья. Актриса недавно рассказала: «Нет дня, когда бы я не думала о Басе. Ее смерть отравила все, а ведь она должна была быть очень счастливой».

2007 год

Счастливая Брыльска в короне в качестве лауреата премии «Венец мира» во время церемонии в зале приемов Пушкинского музея. В это время актриса как раз заканчивала озвучание своей героини в картине «Ирония судьбы. Продолжение».

2018 год

Брыльска с ведущим «Модного приговора» Александром Васильевым. Барбара часто прилетала в Россию на съемки в шоу и для участия в кинофестивалях — это и заработок, и общение с коллегами.

2021 год

Барбара живет в своей квартире в Варшаве, а также регулярно бывает в своем доме в пригороде. Пару лет назад появилась тревожная информация о том, что у актрисы рак, однако ее знакомые говорят, что новообразование, которое ей удалили, оказалось доброкачественным. Мама Барбары дожила до 99 лет, так что гены у нее прекрасные.

Актрису часто навещает сын с женой Ольгой и двумя внуками (один из них на фото внизу с родителями, другой — на фото с бабушкой). Барбара старается жить сегодняшним днем: «Я стараюсь не забегать дальше будущей недели. Иногда думаю о прошлом. Но это не очень веселые мысли. Прошлое очень часто больно бьет по душе, по нервам. Так что я приучила себя жить тем, что имею сейчас».

«Барбара Брыльска. Мужчины не имеют шанса» 3 июня в 0.10

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