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Куда пропал Гена Букин из сериала «Счастливы вместе»

Актер Виктор Логинов решил стать продавцом. Настоящим.

Куда пропал Гена Букин из сериала «Счастливы вместе»
Когда-то Виктор торговал обувью в образе Букина. А теперь и впрямь стал бизнесменом. Фото: РИА Новости

«Куда я исчез? — спрашивает сам себя Логинов, которого мы помним как продавца обуви Гену Букина из сериала «Счастливы вместе» (адаптация американского проекта «Женаты… с детьми»). — Учился и теперь могу продавать что-то посерьезнее».

Это реклама, которая внезапно появилась в YouTube, и Логинов выглядит на ней солидно и стильно. Титруют его уже не как звезду сериала, а как специалиста B2B продаж.  B2B — это business to business, буквально «бизнес для бизнеса». То есть продажи между юридическими лицами. Продавец — продавец, а не продавец — потребитель. Стройматериалы, автомобили, мебель — что угодно. Главное, что компания продает продукцию другой компании.

И считается, будто такая сфера деятельности очень перспективна. Куда перспективнее работы в антрепризах — судя по всему, так решил Логинов. И актер действительно переучился на продажника B2B. То есть та самая реклама из интернета — чуть больше, чем реклама. Это серьезный шаг, приговор самому себе. По сути, Логинов поставил крест на актерской карьере и косвенно признал, что ловить ему на экране нечего, — теперь он нацелен на кресло руководителя отдела продаж.

Кадр из сериала «Счастливы вместе»

В принципе все логично. Сериал «Счастливы вместе» завершился в 2013 году. С тех пор главных ролей у актера практически не было. С 2019 по 2021 год он вообще не снимался. «Таких персонажей, несмышленышей, и любит русский народ, а женщины особенно, — раскрывает феномен Букина сам актер. — Поэтому он и остался в истории. Но любая популярность проходит…»

Артист не вычеркивает основную профессию из жизни — он изредка летает с антрепризными спектаклями по стране. И все же главное теперь не актерство. Ведь Логинову надо кормить пятерых детей (один из них усыновлен). В 2020 году Логинов в четвертый раз женился. Избранницей стала Мария Гуськова, партнерша по спектаклю «Весомое вознаграждение». Разница в возрасте — 22 года.

46-летний Логинов вынужден думать о новом способе заработка - у него пятеро детей и молодая жена. Фото: Инстаграм
46-летний Логинов вынужден думать о новом способе заработка — у него пятеро детей и молодая жена. Фото: Инстаграм

— Возраст никогда не был показателем, — уверен актер-продавец. — Мы встретились — и все! Так бывает. Пусть она и младше моей старшей дочки Ани…

Хочется верить, что в этот раз экс-ведущего шоу «Интуиция» интуиция не подвела — и из экранного продавца обуви он превратился в реального и хорошего менеджера по продажам. Интересно, что главный герой сериала «Счастливы вместе» так плотно вписался в народную матрицу, что даже рэперы его вспоминают, трек «Гена Букин» пару лет назад выпустил Моргенштерн. Вот что бывает, если вовремя начать (и вовремя закончить) торговать ботинками.

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