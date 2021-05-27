«Вымывали святой водой»: Черкасов сообщил, что гримерку Бузовой отдали Даве

Андрей Черкасов рассказал Teleprogramma.pro о том, как принял нового соведущего знаменитого реалити-шоу«Дом-2». А Рустам Солнцев высказал мнение, что появление Давида Манукяна в эфире не повлияет на рейтинг проекта.

В СМИ появилась информация, что наряду с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым новым ведущим реалити-шоу «Дом-2» станет Давид Манукян. Выпуски с участием Давы выйдут в эфир на канале «Ю» уже с 1 июня. Самое забавное заключается в том, что известный музыкальный блогер занял место бывшей возлюбленной Ольги Бузовой, которая раньше вела передачу.

Андрей Черкасов: «Дава займет гримерку Ольги Бузовой»

И как рассказал Teleprogramma.pro Андрей Черкасов, Даве даже выделена гримерка Ольги. Как коллеги по цеху восприняли новость о появлении Давы на канале«Ю» ? С этим вопросом мы также обратились к Андрею.

«Я воспринял эту новость позитивно и с улыбкой. И первое, о чем я подумал, — это о том, как на это отреагирует Ольга Бузова. Мне почему-то кажется, что у всех возник именно этот вопрос, — пояснил Андрей Черкасов. — А вторая мысль, которая пришла мне в голову, — это то, что нужно подписаться на Даву в Инстаграм, что, собственно, я и сделал».

— Вы уже видели Даву в деле?

— Он приступает к съемкам сегодня, 26 мая. Я считаю, что Дава — человек достаточно опытный. И не думаю, что у него могут возникнуть проблемы. А если это и случится, то у него есть мы. Вы поймите, кого бы не поставили соведущим к моим коллегам, я должен отнестись к этому профессионально и помочь этому человеку адаптироваться.

— Как вы думаете столкнется ли Давид с хейтом от поклонников Ольги Бузовой?

— Конечно, но Давиду же к этому не привыкать. И я думаю, что он все прекрасно понимает. На самом деле это довольно забавная ситуация. И фишка состоит в том, что Давид займет гримерную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной.

Рустам Солнцев: «Давид Манукян – это темная ночь»

А вот бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев не разделяет восторгов Андрея Черкасова. Он уверен, что это история из разряда «шерше ля фам». Мол, Давид Манукян был приглашен в передачу только для того, чтобы на эту новость отреагировала Ольга Бузова. Но пока этого не случилось…

«Рейтинги у шоу низкие. И одну пустоту пытаются закрыть другой, но целого числа не получается. Думаю, что Давид — неплохой парень. Но я слышал от инсайдера, что его пригласили для того, чтобы вызвать реакцию Ольги Бузовой, которая сейчас, на мой взгляд, находится в неадекватном состоянии. Я сужу об этом по ее последним постам, — поясняет Рустам Солнцев. — Но никакой реакции от Ольги точно не последует. Сейчас у нее богомолья жизнь, она молится Богу. Я считаю, что это непрофессионально – приглашать ведущего только для того, чтобы вызвать реакцию. А это ничего не изменит, проект будет смотреть то небольшое количество людей, которое и смотрело его до этого момента».

— А какое у вас отношение к Давиду Манукяну?

— Что же касается Давида, то, на мой взгляд, будучи при Бузовой, он умудрился никак себя не проявить. Мы до сих пор не знаем, что это за человек, что у него на душе, на сердце, чем он живет. Мы только видели, как Давид поехал в Казань, а пост, посвященный этой теме, был выложен, как реклама. Я это воспринял как малодушие и попытку пропиариться на трагедии в школе. Для меня Давид как темная ночь. А зритель любит того, кого он знает.

У Давида уже был шанс показать себя, а он этого не сделал. Кому-то может показаться, что на Даву можно было сделать ставку как на темную лошадку. Но так не получится, народ у нас не глупый. Да и проект смотрят в большей степени от скуки. Поэтому не думаю, что участие Давида что-то кардинально изменит.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

Смотрите также: