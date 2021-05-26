Цымбалюк-Романовская подтвердила, что друзья Джигарханяна не соблюли последнюю волю актера

Пианистка рассказала Teleprogramma.pro, что актер хотел быть похороненным не на Ваганьковском, а на Новодевичьем кладбище.

Поклонники актера Армена Джигарханяна негодуют. В СМИ появились фото захоронения артиста на Ваганьковском кладбище, на котором видно, как его могильный холмик разровняли и присыпали землей. При этом на могиле нет оградки. А портрет Армена Джигарханяна стоит прямо на песке, рядом с покосившимся крестом.

Друг артиста Артур Согомян объяснил журналистам, что таким образом готовится место для памятника актера. Каким будет монумент, пока неизвестно, но уже поступило несколько предложений от скульпторов. И они объяснили, что для установки памятника необходимо утрамбовать землю.

Что же касается оградки, то, по словам Артура Согомяна, захоронения Сергея Есенина, Владимира Высоцкого и Александра Абдулова вообще ничем не огорожены. Это сделано специально для удобства поклонников, чтобы к памятникам великих не зарастала народная тропа. Подобный монумент планируется сделать и в честь Армена Джигарханяна.

Меж тем бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала Teleprogramma.pro, что на самом деле он хотел быть похоронен на Новодевичьем кладбище. Мы выяснили, как она вообще относится ко всему происходящему.

«Все делалось не так, как я себе это представляла. Люди, наверное, имеют на это право. Я не знаю, как к этому можно отнестись. У меня уже четыре года нет доступа к делам, которые касаются Армена Борисовича», — поясняет Виталина Цымбалюк-Романовская.

— А вы сами ходите к Армену Джигарханяну на Ваганьковское кладбище?

— Я посещала его захоронение примерно месяц назад. И увидела, что там никто не прибирался. Я немного почистила участок, выбросила весь мусор.

Вообще, Армен Борисович был достоин другого финала жизни. И он по-другому это все представлял.

Мне не очень понятно, почему Армена Борисовича подзахоронили к дочери. У Елены был прекрасный памятник из отборного гранита, сделанный в Киеве по заказу отца.

Армен Борисович, кстати, был уверен, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Для актера его масштаба и исторической значимости в искусстве это было бы правильно. Получается, что в конце жизни его воля не была соблюдена. Возможно, люди хотят что-то доказать и самоутвердиться. Пусть делают это.

— А каким вам представляется памятник, который был бы достоин масштаба личности актера?

— Я не могу это комментировать. Я просто хочу, чтобы Армена Борисовича помнили, и к нему приходили люди. Но, насколько я знаю, число посетителей невелико.

— А почему так?

— Потому что ему поломали последние годы жизни, унизили и оскорбили, а он не мог сопротивляться по состоянию здоровья.

Вообще, Армен Джигарханян часто любил повторять, что во времена Шекспира шутов и актеров хоронили за оградой кладбища. И когда я впервые пошла посмотреть захоронение Армена Борисовича, у меня возникло ощущение, что так произошло и с ним. И мне очень больно от этого. Мне кажется, Армен Борисович многое предвидел. Я не обращала внимания на такие высказывания. Казалось, что он просто говорит пессимистичные вещи в силу своего возраста. А вот так все и сложилось.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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