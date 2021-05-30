Комик Щербаков шутит за 350 тысяч рублей, а Шнуров воротит нос от $1 млн

Повлияли на это откровенные интервью Юрия Дудя или нет, но звезды теперь перестали стесняться говорить о доходах. И в разного рода интервью, если слышат вопрос про заработки, охотно раскрывают цифры. «Телепрограмма» собрала несколько интересных откровений.

Валерий Гаркалин

Звезда фильмов «Катала», «Белые одежды» и, конечно, «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин в последнее время почти не снимается. Не потому, что некогда. Говорит, что не зовут. Актер преподает в РАТИ и работает в антрепризных спектаклях. При этом в интервью Вячеславу Манучарову признался, что соглашается не на каждое предложение, поэтому приближается к нищете.

— Сейчас сложно понять, где мерило того, что есть богатство, а что нищета, — объяснил актер. — Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь. Но сказать, что я совсем без денег, не могу. Какие-то деньги мне приходят: за работу в спектаклях, в кино. Не могу сказать, что это делает меня счастливым. Суммы, которые мне предлагают [в театре], не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть.

Георгий Черданцев

Популярный спортивный комментатор Георгий Черданцев долгое время работал на НТВ+, слыл специалистом по итальянскому футболу, а еще работал на матчах сборной России на Первом канале. Теперь он один из ключевых персонажей «Матч ТВ» и ведущий авторской программы «После футбола». С неплохим, как может показаться многим, заработком. Впрочем, Георгий готов поспорить.

— Я могу зарабатывать и больше 600 — 800 тысяч рублей в месяц, — рассказал Черданцев. — Могу и меньше. Это зависит от количества эфиров и от того, насколько хорошо продается реклама в моей программе. Комментаторская ставка к этому не имеет отношения. 1 млн в месяц может уходить, а никакой заначки нет. Я единственный снабженец в семье. Содержу родителей на протяжении многих лет. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать. Более того, я считаю, что зарабатываю мало. До смешного мало. По сравнению с европейскими коллегами.

Юрий Стоянов

Большой артист Юрий Стоянов долгое время воспринимался продюсерами как участник программы «Городок» и крупных ролей не получал вовсе. И только сейчас, спустя 10 лет после закрытия «Городка», судьба начала воздавать Юрию Николаевичу за терпение: в эфир и на онлайн-платформах выходят «Вампиры средней полосы», «Марлен», «Гости из прошлого» и другие сериалы, где у актера главные роли.

— Долгое время я валялся на диване. Менялись жены, но фраза «под лежачий камень вода не течет» из их уст не исчезала, — признался Стоянов. — Я закуривал и отвечал: «Мое время еще не наступило». Красивая отмазка. Но так и вышло. Изменились страна, время, и я стал востребован.

Артист не стал открыто называть цифры нынешних доходов, чтобы не спугнуть удачу, но косвенно согласился с суммами суточных актерских ставок, которые озвучила звезда «Ворониных» Екатерина Волкова: начинающий актер — 3 — 7 тысяч рублей в день, узнаваемый — 15 — 25 тысяч рублей и выше, звезда — 50 — 100 тысяч рублей, мегазвезда — 150 — 250 тысяч рублей за 12-часовую смену.

— Первая категория — это хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертая — невостребованные, — привел свою классификацию Стоянов.

Сергей Шнуров

О богатствах лидера группы «Ленинград» ходят легенды. Он успел накопить кучу денег, отыгрывая корпоративы перед очень и очень богатыми людьми, попал в список Forbes, провел мегауспешный гастрольный тур, собрав совокупно полмиллиона человек, и отсудил несколько сезонов шоу «Голос» на Первом канале. Теперь Сергей — респектабельный глава телеканала для эмигрантов RTVi и вообще может позволить себе отказываться от денег. От довольно крупных сумм.

— Может ли снова собраться «Ленинград»? Я не думаю, — ответил Шнуров в одном из интервью. — Вот сейчас мне предложили за концерт «Ленинграда» в августе $1 млн (75,5 миллиона рублей). Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену. Подожду.

Стендап-комики: Абрамов, Белый, Щербаков, Комаров

Новые звезды юмора — комики, выступающие в жанре стендап, тоже неплохо получают. Молодые парни сумели капитализировать успех от работы в шоу Stand Up (ТНТ) и приумножить его за счет сольных проектов в YouТube. Так, за полчаса выступления Виктор Комаров берет от 250 тысяч рублей, Руслан Белый — от 500 тысяч рублей. Дипломат из МГИМО и бывший кавээнщик Иван Абрамов говорит, что максимальная сумма, которую заработал как ведущий мероприятия, — 1,2 млн рублей.

— Я лично получаю за условный концерт в Нижневартовске 350 тысяч рублей, — говорил Алексей Щербаков. — Но это моя сумма. Прокатчик, то есть Comedy Club и ТНТ, наверняка берут другую сумму.

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