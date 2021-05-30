Что помогает знаменитостям сохранить красоту и сколько это стоит

«Телепрограмма» рассказывает о ценах на услуги, которыми чаще всего за последний год пользовались звезды.

Лицо и тело для них — рабочий инструмент, поэтому ради вечной молодости и красоты они не жалеют ни денег, ни времени. Пока их поклонники боятся пробовать пластику и прочие востребованные методы омоложения, артисты рискуют не задумываясь. Впрочем, среди модных процедур много и безболезненных. Объединяет их одно — высокая цена.

Занятие с реабилитологом: 3,5 тыс. руб.

От осанки и походки зависит многое. Есть проблемы, с которыми можно справиться самостоятельными регулярными упражнениями. А иногда необходимы занятия со специалистом — без операций восстанавливают спины и шеи. Модно теперь это делать в Центре механотерапии — там побывали Никита Пресняков, Камиль Ларин, Николай Фоменко. Но можно заниматься онлайн, как это делают Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Светлана Пермякова, Ирина Безрукова и другие звезды.

VIP-баня: от 20 тыс. руб. в час

Если вы думаете, что ежедневно в бане омолаживается исключительно балерина Анастасия Волочкова, то заблуждаетесь. Во всех загородных домах богачей есть бани, а на выходные они нередко приглашают профессионального парильщика. А многие артистки с подружками по выходным ходят не в рестораны, а в элитные бани. Любительницы парилки — Ольга Бузова, Юлия Барановская, Алика Смехова, Анна Семенович; а Дарья Повереннова еще и в купель может окунуться.

Процедура «стройное лицо»: от 30 тыс. руб.

Методов аппаратного и инъекционного омоложения сейчас великое множество. Звезды постоянно их испытывают в клиниках. Но есть особо модная и интересная процедура, которую практикует косметолог Ольга Мороз, — «стройное лицо». Именно так недавно омолодился Дмитрий Дибров: «Было бы враньем отрицать этот факт!»

«Стройное лицо» — это дренажная мезотерапия. Инъекции препаратов избавляют от жировых скоплений, излишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. Лицо постепенно уменьшается в объеме. На курс необходимо 3 — 5 процедур.

У Диброва в итоге подтянулся овал, морщины и носогубные складки уменьшились, отеки ушли. В общем, получилась безоперационная подтяжка.

По слухам, среди клиентов этого косметолога — Марина Федункив, Нонна Гришаева, Ольга Кабо, Наталья Гулькина, Полина Максимова, Николай Басков и многие другие.

5 дней в детокс-клинике: от 400 тыс. руб.

Самый популярный вид отдыха с пользой — детокс- и антиэйдж-программы в Подмосковье. Чаще всего приезжают на 3 — 5 дней. У звезд берут анализы, прописывают спецпитание, ставят капельницы, проводят гидроколонотерапию, массаж, сеансы мануальной терапии и прочие полезные процедуры. Кого только мы не видели в этих клиниках: Ларису Гузееву, Анастасию Самбурскую, Ирину Пегову, Ренату Литвинову, Юлию Снигирь и даже Александра Домогарова.

Липосакция: от 500 тыс. руб.

Бешено популярна новейшая технология липосакции — с элементами липофилинга и прорисовкой мышц. То есть человек не просто худеет — мышцы становятся заметны, как после года регулярных тренировок с опытным инструктором. Чаще всего о таких преображениях звезды не распространяются. Скрывать не стала лишь экс-жена звезды футбола Александра Кержакова, блогер и ведущая Милана Тюльпанова.

О некоторых своих клиентах рассказал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров — он усовершенствовал фигуры блогера Давида Манукяна, певиц Любови Успенской и Ирины Дубцовой.

«У Ирины была липосакция с элементами липофилинга, с прорисовками спортивных силуэтов, — рассказал доктор. — Но она и сама молодец. Она следит за питанием, старается ходить в спортзал».

Сохранить «прорисованную» хирургом новую фигуру можно, только если не наесть новый жир. Кстати, откачанное можно использовать во благо: например, Успенская еще и ягодицы подкачала собственным жиром. Королева шансона заплатила 2 млн рублей, так как делала все сразу — ягодицы, убрали жир со спины, живота и заменили грудные импланты.

Смотрите также: