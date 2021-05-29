Аршавину – 40: одну экс-жену уже обнял, но другую пока не простил

Андрею Аршавину исполняется 40. Спортсмен мог бы встретить юбилей в компании своих четверых детей, получить поздравления от двух бывших избранниц и матерей сыновей и дочек. Однако Аршавин давно не слышал добрых слов в свой адрес не только от этих женщин, но и от большинства представительниц прекрасного пола. Для них он давно стал воплощением зла в мужском обличье. Неужели звезда футбола и к юбилею не заслужил снисхождения?

Прижимистый отец

Болельщики вряд ли забудут самую известную реплику Андрея Аршавина. Капитан сборной России по футболу после проигрыша в матче с греками на Евро-2012 ляпнул: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Резкая фраза была вырвана из контекста и предназначалась конкретным болельщикам. Но именно она стала визитной карточкой Аршавина, хотя в его футбольной биографии было много ярких моментов — Кубок УЕФА, выигранный «Зенитом» в 2008-м, «бронза» Евро-2008, голы за лондонский «Арсенал».

В те годы Андрей Аршавин зарабатывал бешеные деньги — он входил в сотню самых высокооплачиваемых футболистов мира. К примеру, по данным Forbes, семь лет назад Аршавин в год зарабатывал на поле и в рекламе $6,4 млн. После завершения карьеры Андрей Аршавин трудится на двух работах (тренером в «Зените» и комментатором на ТВ), но получает теперь более скромные по его меркам деньги — около 2 млн рублей в месяц.

Доходы снизились, поэтому Андрей недавно через суд добился снижения алиментов. После того как Аршавин ушел к Алисе Казьминой от Юлии Барановской, он платил последней на троих детей алименты в размере 50% от всех доходов — таким было мировое соглашение. Потом Андрей ушел и от Алисы и стал платить ей на содержание дочери еще и 1/8 от своих доходов.

Итого на алименты стало уходить со счетов Аршавина уже 62% от всех заработков. Поэтому он пошел в суд и добился уменьшения размера алиментов на троих несовершеннолетних детей от Барановской до 3/8 от доходов. То есть ежемесячные выплаты Аршавина троим несовершеннолетним детям уменьшатся примерно на 200 тысяч рублей. До этого он платил около 300 тысяч рублей каждому ребенку.

Барановская на днях возмутилась: «Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Все СМИ неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним». По закону алименты не могут быть больше 50% на всех детей, но предусмотрены исключения до 70% для богачей. Хотя вряд ли Аршавин теперь попадет под эту категорию.

После дележки с Барановской питерских квартир футболист переписал дом на свою маму — вот как раз сейчас Татьяна Ивановна Аршавина выселяет из своего особняка в Санкт-Петербурге экс-невестку Алису с дочкой от Андрея и двумя детьми от других отношений. Впрочем, Аршавин прижимистым был и на пике спортивной карьеры. Тогда он с Барановской жил в Лондоне, где играл за «Арсенал». В автобиографии Барановская написала: «Мы не жили, катаясь как сыр в масле, и не тратили деньги направо и налево…

Наверное, глядя на светскую хронику, люди по-другому представляют себе жизнь известных футболистов. Не буду говорить, что они не правы, это у нас в семье было по-другому. Помню, что доходило до смешного: летим с матча домой, подходим к стойке, только я иду в эконом, а он проходит в бизнес-класс по билету, купленному ему клубом.

Или еще в самом начале наших отношений Андрей однажды поинтересовался: «Масяня, зачем тебе третья пара сапог, у тебя же есть две!» Теперь представьте на секунду, что это говорит один из самых высокооплачиваемых футболистов России! В общем, позволять себе тратить больше денег мы стали только тогда, когда переехали в Лондон. Было забавно слышать вопросы, когда мы общались с разными людьми во время светских раутов: «Куда ты летала на шопинг? В Милан?» Я с улыбкой отмалчивалась…»

Под одной крышей с мамой

Андрей Аршавин сейчас живет с мамой. Девушка у него есть, но «ничего серьезного». Перед юбилеем Аршавин вновь отличился — выдал пару «программных фраз». Время идет, а Андрей не меняется, и самооценка осталась на прежнем уровне: «После меня трудно найти кого-то лучше… Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна тоже, думаю, столкнется с проблемами».

Барановская посмеялась в ответ: «А откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и его фантазия, что я одинока?» Казьмина (по паспорту Аршавина) ничего не ответила — Алисе не до этого, она проходит лечение от аутоиммунного заболевания, из-за которого у нее проблемы с лицом.

По неподтвержденной информации, беда у Алисы случилась после неудачных попыток исправить форму носа. Именно к Алисе сбежал Аршавин восемь лет назад от Юли, а теперь говорит, что потерял тогда голову, влюбился настолько сильно первый раз в жизни.

Но любовь разбилась о череду скандалов, сейчас Аршавин и его мама даже обвиняют Алису в краже у них €1 млн. Младшую дочь, 4-летнюю Есению, Аршавин не видит уже второй год — война родителей отражается на детях.

Зато после расставания с Алисой Аршавин стал видеться с детьми от Юлии Барановской — после шестилетнего перерыва. Этой весной Андрей пришел на день рождения дочери Яны, где впервые за 7 лет увиделся и с Юлией, они даже обнялись в знак примирения. Так что хотя бы с одной матерью своих детей он восстановил хрупкий, но мир.

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