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Как американцы издеваются над литературой: Золушка – парень, а фея – гей

Новый «баланс белого» в Голливуде и Европе берет все новые рубежи.

Как американцы издеваются над литературой: Золушка – парень, а фея – гей
Как американцы «издеваются» над литературой. Фото: кадры из фильмов

«Черные жизни имеют значение» — под этим лозунгом темнокожих актеров по разнарядке спускают в фильмы, претендующие на «Оскар», и берут на роли, которые всегда ассоциировались со светлым цветом кожи. «Телепрограмма» представляет кадры из новой реальности.

Анна Каренина

Фото: кадр из фильма

Мог ли знать граф Толстой, создавая семейный роман «Анна Каренина», что главную героиню рано или поздно сыграет темнокожая актриса? В британском спектакле 2015 года по пьесе сценаристки Джо Клиффорд, адаптировавшей роман Льва Толстого, так и вышло — нигерийскую артистку Они Ухиару назначили на роль Карениной.

Анну Аркадьевну сыграла британка нигерийского происхождения, а еще одна темнокожая женщина — Донна Берлин предстала в образе графини Вронской. Это совместный проект манчестерского Театра королевской биржи и Театра Лидса.

Фея

Фото: кадр из фильма

Еще один сказочный эксперимент в формате blackwashing (кастинг, при котором на роль канонически белых назначаются черные актеры) поставили компании Sony и Amazon Prime: их совместный музыкальный фильм «Золушка» украсит гендерно-нейтральная фея.

Визуально это манерный темнокожий мужчина в дамском наряде. За роль взялся Билли Портер («Сумеречная зона»), настаивающий, что у магии нет пола. Его персонаж сменил имя с Fairy Godmother («Фея-крестная») на Fab G («Потрясающая (или Потрясающий) G»). Собственно Золушку сыграла Камила Кабельо, родившаяся на Кубе.

Анна Болейн

Фото: кадр из фильма

Еще один дерзкий эксперимент поставили создатели мини-сериала «Анна Болейн» (2021), посвященного непростым коллизиям судьбы английской королевы XVI века Анны Болейн, второй супруги короля Генриха VIII и матери Елизаветы I. Главную роль исполнила Джоди Тернер-Смит — актриса и модель, выросшая в семье выходцев с Ямайки.

Золушка

Фото: кадр из фильма

Добрался черный реванш и до сказок. Так, студия Disney снимает хип-хоп-мюзикл по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс.

Название фильма — Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка», потому что главный герой работает продавцом обуви в магазине покойной матери и мечтает стать дизайнером. А жить ему мешают два брата, а не сестры.

Князь Ростов

Фото: кадр из фильма

Как белому актеру никогда не сыграть Черную Пантеру во франшизе Marvel, так и темнокожим актерам не видать роли фаворитов екатерининской эпохи, казалось совсем недавно. Но время идет вперед. И вот в комедийном британском сериале «Великая» (2020) образ графа Ростова воплотил Абрахам Попула, британец африканского происхождения.

Хотя почему нет? В советской картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976) сына чернокожего царя Ибрагима Ганнибала сыграл сам Владимир Высоцкий.

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«Анна Каренина»«Великая»«Золушка»Анна Болейнрасизм