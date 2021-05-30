Как американцы издеваются над литературой: Золушка – парень, а фея – гей

Новый «баланс белого» в Голливуде и Европе берет все новые рубежи.

«Черные жизни имеют значение» — под этим лозунгом темнокожих актеров по разнарядке спускают в фильмы, претендующие на «Оскар», и берут на роли, которые всегда ассоциировались со светлым цветом кожи. «Телепрограмма» представляет кадры из новой реальности.

Анна Каренина

Мог ли знать граф Толстой, создавая семейный роман «Анна Каренина», что главную героиню рано или поздно сыграет темнокожая актриса? В британском спектакле 2015 года по пьесе сценаристки Джо Клиффорд, адаптировавшей роман Льва Толстого, так и вышло — нигерийскую артистку Они Ухиару назначили на роль Карениной.

Анну Аркадьевну сыграла британка нигерийского происхождения, а еще одна темнокожая женщина — Донна Берлин предстала в образе графини Вронской. Это совместный проект манчестерского Театра королевской биржи и Театра Лидса.

Фея

Еще один сказочный эксперимент в формате blackwashing (кастинг, при котором на роль канонически белых назначаются черные актеры) поставили компании Sony и Amazon Prime: их совместный музыкальный фильм «Золушка» украсит гендерно-нейтральная фея.

Визуально это манерный темнокожий мужчина в дамском наряде. За роль взялся Билли Портер («Сумеречная зона»), настаивающий, что у магии нет пола. Его персонаж сменил имя с Fairy Godmother («Фея-крестная») на Fab G («Потрясающая (или Потрясающий) G»). Собственно Золушку сыграла Камила Кабельо, родившаяся на Кубе.

Анна Болейн

Еще один дерзкий эксперимент поставили создатели мини-сериала «Анна Болейн» (2021), посвященного непростым коллизиям судьбы английской королевы XVI века Анны Болейн, второй супруги короля Генриха VIII и матери Елизаветы I. Главную роль исполнила Джоди Тернер-Смит — актриса и модель, выросшая в семье выходцев с Ямайки.

Золушка

Добрался черный реванш и до сказок. Так, студия Disney снимает хип-хоп-мюзикл по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс.

Название фильма — Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка», потому что главный герой работает продавцом обуви в магазине покойной матери и мечтает стать дизайнером. А жить ему мешают два брата, а не сестры.

Князь Ростов

Как белому актеру никогда не сыграть Черную Пантеру во франшизе Marvel, так и темнокожим актерам не видать роли фаворитов екатерининской эпохи, казалось совсем недавно. Но время идет вперед. И вот в комедийном британском сериале «Великая» (2020) образ графа Ростова воплотил Абрахам Попула, британец африканского происхождения.

Хотя почему нет? В советской картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976) сына чернокожего царя Ибрагима Ганнибала сыграл сам Владимир Высоцкий.

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