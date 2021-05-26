Анастасия Макеева: «На свадьбе я буду самая красивая! Мы с Романом планируем детей…»

Артистка сообщила, что готовится к свадьбе с 37-летним бизнесменом Романом Мальковым. Подробности церемонии 39-летняя Анастасия Макеева скрывает, однако нам удалось пообщаться с людьми, которые участвуют в организации торжества. Сообщаем главные подробности свадьбы.

Клятва на берегу моря

Макеева выходит замуж в четвертый раз, а вот для Малькова это вторая свадьба. Молодожены твердят, что этот брак последний и в нем они постараются осуществить заветную мечту — родить общего ребенка. У Насти детей нет, а вот у Романа — четверо от предыдущего брака. На свадьбе будет гулять и старший сын жениха — 16-летний Андрей, который сейчас живет с отцом и мачехой.

Актриса готовится к свадьбе уже несколько месяцев — ей помогают друзья, часть услуг она заказала по бартеру (будет отрабатывать рекламой в соцсетях), а часть молодожены оплачивают сами.

«Свадьба пройдет на берегу моря, в Крыму — в Алуште. Выбрана видовая площадка, кругом красивейшая природа. Торжество состоится в субботу, 29 мая», — рассказал журналу «Телепрограмма» один из организаторов торжества.

Все будет по классическому сценарию, с соблюдением традиций, с красивыми танцевальными и вокальными номерами и от самих молодоженов, и от их гостей. Также Настя и Роман решили венчаться, но это таинство пройдет в другие даты.

Выездная церемония регистрации — это просто красивый элемент праздника. Фактическая регистрация состоится заранее. Роман сопровождает Настю на гастролях в качестве ее директора, поэтому в свободную минуту у них есть возможность репетировать свадебный танец, поставленный театральным хореографом Мариной Суконцевой.

«Моя волшебная Марина поставила нам танец не самый простой. Но Рома освоил его за два занятия!» — хвалит любимого Макеева.

Вести свадьбу звезды будет ее подруга, приедут родные и друзья из Москвы, Краснодара и других городов. На меню звезда не экономила — будут и рыбные, и мясные деликатесы, множество дорогих закусок, черная икра.

Анастасия Макеева перед свадьбой прошла курс косметологических процедур по безоперационному омоложению. «На свадьбе я буду офигеть какая красивая!» — уверена актриса. Как и положено невесте, Настя пребывает в эйфории: рассказывает подружкам, что жених ей достался заботливый и любящий. Роман Мальков готовит красивую клятву, а комплименты своей звезде Анастасии он говорит каждый день и прилюдно: «Что такое счастье и любовь? Для меня это просто: дышать человеком в прямом смысле слова, держать его за руку, слушать его дыхание ночью, оберегать его, быть всегда вместе и быть всегда рядом, смеяться одним шуткам и принимать его таким, какой он есть. Несмотря ни на чьи слова, просто кайфовать от этой жизни».

Фамилию Макеева оставит свою — звездную, сросшуюся с ее артистическим именем. У новобрачных есть мечта, Анастасия ее не скрывает: «С Романом планируем деток. Рома готов заниматься этим, заботиться о них». По неподтвержденной пока информации из окружения пары, Анастасия уже начала подготовку к ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение необходимо, так как вероятность естественного зачатия невелика из-за диагноза звезды.

Макеева незадолго до свадьбы в интервью откровенничала: «Мой диагноз — очень маленький овариальный резерв. Это генетическая особенность организма». Настя очень хочет ребенка, может, еще и поэтому посещает с Романом святые места, помогает многодетным семьям. Перед свадьбой жених и невеста съездили на машине в деревню на Смоленщине — привезли подарки женщине, которая одна воспитывает десятерых детей.

Так альфонс или бизнесмен?

Напомним, Макеева и Мальков познакомились прошлым летом. Анастасия наняла компанию Романа для реконструкции загородного дома. Мальков по образованию физик-ядерщик, но по специальности не работал. У Романа фирма, которая занимается проектированием и монтажом зданий. За прошлый год прибыль компании, по официальной отчетности, составила 13 млн рублей. Макеева зарабатывает гораздо больше — она играет в мюзиклах, спектаклях, участвует в концертах, снимается в телепередачах. Но Настю разница в доходах не смущает — ведь она влюбилась.

Роман с Романом закрутился так стремительно, что мужчина решил ради Насти бросить жену. Мальков с семьей последние семь лет жил в Словении, а его фирма работала и там, и в России. Развод случился скандальный — первая жена Романа прошлась по ток-шоу с оскорблениями Макеевой. А теперь намерена в суде бороться за повышение алиментов — пока суд назначил выплаты по 7500 рублей на каждого из четверых несовершеннолетних детей.

Роман предложил жене вернуться на родину, где жизнь дешевле и не нужно снимать жилье — есть свое, но Светлана Малькова решила остаться в Словении, где у детей школа и друзья. Но старший сын Андрей месяц назад все же переехал жить к отцу — точнее, к мачехе. Семья живет то в загородном доме Макеевой, то в ее столичной квартире. Парень пока столичной жизнью доволен — посещает съемки, рестораны. А Роман Мальков тем временем переманивает из Словении и дочь. Настя на днях, устав от обвинений экс-жены Романа, вновь убеждала знакомых: «Роман не прекращал помогать и содержать детей. Это все жажда крови и клевета. Он хороший отец…»

Макеева, похоже, трудностей не боится. Хотя получает сотни предостережений о том, что ее жених окажется альфонсом, сбежавшим под ее обеспеченное крыло от семейных забот. Доброжелатели сообщают, что Малькову нравится красивая жизнь на территории Насти, поездки, рестораны, съемки: мол, ради красивой жизни со звездой он охотно стал подкаблучником и во всем угождает артистке. Макеева замучилась удалять этот негатив из соцсетей — не ожидала, что ее поклонницы так не любят мужчин, которые бросают одних жен ради других. Нашлись и те, кто накануне свадьбы напомнил артистке примету: «В мае жениться — всю жизнь маяться». В ответ Макеева только хохочет: «Мы любим трудности!»

Один из танцев молодоженов на свадьбе будет исполнен под песню Валерии «Нежность моя». Настя считает, что эта композиция про нее. Слова этой песни 29 мая в Крыму будут звучать и впрямь как свадебная клятва нашей невесты: «Нежность моя не растеряна, на семи ветрах не развеяна, по пустякам не разменяна. Я ждала тебя, только тебя, слышишь. Как это важно и дорого отыскать любовь среди холода, снова любить и дарить тебе целый мир под названием Я».

Комментарий эксперта

Психолог Максим Алябьев:

— Вскоре мы увидим не менее яркие заголовки о том, что по инициативе Анастасии Макеевой эти отношения распадутся. Как бы ни были популярны сейчас идеи эмансипации и женского реваншизма, по-прежнему будет работать биологическая закономерность из животного мира: чтобы создать потомство и обеспечить его выживание, самка будет выбирать себе максимально ресурсного и сильного самца из доступных ей в данный момент времени. Для людей ресурсность измеряется в количестве денег, власти и влияния.

Как мы видим, в данном случае перевес не на стороне мужчины. Этот союз может быть ярким романом или приключением, но полноценной семьей он вряд ли станет. Будущая семья будет полностью подконтрольна решениям Анастасии, и, когда это перестанет быть ей интересным и удобным, она все прекратит. Роману необходимо быть личностью исключительных масштабов, чтобы нести подлинную ценность для своей успешной спутницы, компенсируя свою нересурсность.

Пока же мы видим, что главным критерием выбора мужа была безопасность — актриса нашла себе без преувеличения доброго, привлекательного мужчину, который никогда не изменит ей и не уйдет. Можно пожелать только удачи и терпения молодым людям.

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