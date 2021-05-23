Мужья и любовники Ларисы Гузеевой
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Мужья и любовники Ларисы Гузеевой

Актриса и телеведущая 23 мая отмечает свой день рождения.

Мужья и любовники Ларисы Гузеевой
Телеведущая Лариса Гузеева / фото Globallookpress © Pravda Komsomolskaya

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева отмечает 62-ой день рождения на пике своей карьеры. Ее любят миллионы поклонников «Давай поженимся!», а после шоу «ТикТок Талант» теперь знает и армия подростков.

Лариса Гузеева имеет славу женщины с тяжелым характером. Она крайне требовательна к коллегам и своему окружению, а чтобы добиться расположения телеведущей, надо постараться.

Несмотря на жесткий нрав, Гузеева никогда не была обделена мужским вниманием. Вокруг нее всегда толпились ухажеры. Лариса Андреевна была замужем три раза, имела множество романов и даже признавалась в адюльтере. Кто они — мужья и любовники Ларисы Гузеевой — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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