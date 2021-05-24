«Когда ругают класс, а ты стоишь у доски»: смешные видео о человеке-меме Евгении Понасенкове

Teleprogramma.pro рассказывает о том, почему историк, актер и блогер стал так популярен в Сети.

Интернет-сообщество уже неделю обсуждает приход историка, актера, режиссера, блогера Евгения Понасенкова на передачу «Вечерний Ургант». Благодаря неординарной манере поведения, обилию собственных афоризмов и не только, в Сети его называют «Человек-мем». На программе Евгений рассказал о своей знаменитой монографии, посвященной войне 1812 года, исполнил песню герцога из оперы «Риголетто» и под аккомпанемент ведущего спел известную композицию Ride it в стиле романса.

Там же историк объявил, что 22 мая и 26 июня состоятся его сольные концерты. В их рамках он выступит с неаполитанскими ариями, стихами собственного сочинения и стендапами. Вечера ведет диктор Анна Шатилова, которая давно дружит с историком.

Свой талант Евгений оценивает отнюдь недешево. Цены на билеты в передние ряды партера достигают 12 000 рублей.

Чем же так знаменит Евгений, которого также, то ли в шутку, то ли всерьез, называют Маэстро. Teleprogramma.pro собрала самые забавные мемы, связанные с ним, которые были опубликованы как самим историком на его канале «Здравого смысла», так и его последователями.

Как родился мем «Вы думаете, я вас не переиграю?»

Прежде всего, Маэстро известен как специалист по эпохе Наполеона.

В 2017 году была издана его книга «Первая научная история войны 1812 года», в которой Понасенков делал акцент на том, что эту войну развязал не Бонапарт, а вина также отчасти лежала и на России. Евгений утверждал, что отрывки из его монографии позаимствовал другой «бонапартист» Олег Соколов и подал на него в суд. Речь идет о том самом печально известном историке, который жестоко расправился со своей студенткой и возлюбленной Анастасией Ещенко.

29 октября 2019 году суд вынес решение в пользу Евгения Понасенкова, установив, что в работах Соколова присутствует часть тезисов из монографии его оппонента без указания первоисточника. 7 ноября Евгений опубликовал на Ютубе ролик, где он празднует победу над конкурентом. А 9 ноября Анастасия была убита Олегом Соколовым… Впоследствии Евгений Понасенков говорил, что ранее предупреждал научное сообщество о жестокости и неадекватности Соколова, но его никто не послушал.

Что же касается книги «Первая научная история войны 1812 года», то она нередко подвергалась остракизму со стороны некоторых специалистов. А выводы Евгения Понасенкова назывались псевдонаучными. Колоритный историк же заявил критикам, что у него достаточно научной подготовки, чтобы ответить всем конкурентам.

Дословно это звучало примерно так: «Всей швали, моим критикам, моим завистникам, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно, исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»

Последние две фразы ушли в народ и разлетелись на мемы. Цитата стала использоваться прежде всего, как предостережение всем хейтерам.

Разные прогулки Маэстро

Также Евгений известен по видео, где он неспешно, с видом истинного аристократа прогуливается, любуясь видами природы, под песню «Ride it». Этот ролик также обыгрывается в многочисленных мемах в Тик-Токе.

Например, один из них, опубликованный Евгением, намекает на то, что такие прогулки выручают мужчин, которые познакомились с женщиной в Интернете. Но увидев ее в реальной жизни, решили, что лучше любоваться окружающей местностью, нежели самой барышней.

Подписчики в Сети вовсю пародируют прогулку Евгения Понасенкова. Например, молодой человек, который поднабрался московского снобизма, купил костюм от дорого бренда и приехал на мини-каникулы в родной Бобруйск.

Или девушка, которая тайком выходит из подъезда бывшего парня после бурной вечеринки.

Однако с самим Маэстро никому не сравниться. Как говорит Понасенков, только когда в вас отзвуком отражается история, звучит поэзия, только тогда за вами интересно наблюдать. Так он ответил на вопрос Ивана Урганта, в чем же секрет популярности видео с прогулкой под песню «Ride it».

Видеоролики Евгения Понасенкова в своих Тик-Ток аккаунтах нередко используют и школьники. Школярам не может быть не интересен человек, называющий оппонентов «приматами».

А как не процитировать другое высказывание Евгения: «Я понимаю, цветку всегда будут завидовать лебеда, репейник, крапива, потому что это сорняки, они засоряют место. Вы засоряете место. Вы засоряете интернет-пространство».

Понасенков как краш

Кстати, цветок в петлице носил известный писатель, мастер парадоксов Оскар Уайльд, с которыми нередко сравнивают Евгения Понасенкова. Как и эпатажный автор пьесы «Идеальный муж», Понасенков окружен толпой сетевых фанатов, который называют его не только Маэстро, но и «Солнце», «Достойнейший», «Божественный». Причем непонятно, подыгрывают ли они колоритному историку или же действительно так в него влюблены.

По отношению к нему среди тиктокеров нередко используется термин «краш», то есть, тайный кумир, обожаемый человек.

Конечно, Евгений известен не только благодаря мемам, но и своим высказываниям на самые злободневные темы, будь то отношения нашей страны с Украиной, с Западом, агрессия, проблемы исторической науки, борьба с гомофобией и т.д

А своим же оппонентам, которые вступают с ним в дискуссии, Маэстро вновь готов заявить : «Вы думаете, что я вас не переиграю …»

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