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Роман лекаря Педро с Михримах: Пелин Карахан подружилась с женой экранного возлюбленного

Вместе с Бураком Сагьяшаром актриса снималась в турецком сериале «Великолепный век». И между ними, по задумке продюсеров, должно было вспыхнуть романтическое чувство.

Роман лекаря Педро с Михримах: Пелин Карахан подружилась с женой экранного возлюбленного
Пелин Карахан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Пелин Карахан вместе с Бураком Сагьяшаром снималась в турецком сериале «Великолепный век». И по сценарию, между ними должно было вспыхнуть романтическое чувство. При всем при этом, дочка султана Сулеймана уже была замужем за Рустемом пашой, его сыграл Озан Гювен.

Однако счастья этот союз Луноликой госпоже не принес. И она мечтала о настоящей любви. Тайным избранником Михримах, по задумке продюсеров, и должен был стать лекарь Педро, попавший во дворец госпожи в качестве подарка от одного из визирей султана Сулеймана.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан и Бурак Сагьяшар
Пелин Карахан и Бурак Сагьяшар предстали в образе тайных влюбленных. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Педро всячески ухаживал за госпожой, наполняя ее жизнь счастьем. Однако узнав о романтическом увлечении жены Рустем паша ссылает лекаря из дворца и эта любовная линия обрывается, едва успев начаться.

Примечательно, что как и Пелин Карахан, Бурак Сагьяшар счастлив в браке. Его избранницей стала одна из самых красивых турецких актрис, которую многие помнят по роли в сериале «Любовь против судьбы».

Звезда сериала "Любовь против судьбы" Хатидже Шендиль с Бураком Сагьяшаром
Хатидже Шендиль с мужем Бураком Сагьяшаром и сыном Джаном. Фото: Instagram.com/haticesendil

Пелин Карахан успела подружиться с женой своего экранного возлюбленного. Хатидже Шендиль, надо отдать должное, избранника к актрисе нисколько не ревновала.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан и Хатидже Шендиль
Пелин Карахан с Хатидже Шендиль стали близкими подругами. Фото: Instagram.com/haticesendil

Шендиль даже бывала в гостях у Пелин. Та в свою очередь появлялась на вечеринках, которые устраивала Хатидже. В компанию подруг входит и Мерве Болугур, в сериале она сыграла роль Нурбану султан — возлюбленную шехзаде Селима.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан и Хатидже Шендиль
Пелин на одной из вечеринок с Хатидже Шендиль и Мерве Болугур. Фото: Instagram.com/haticesendil

Так, к примеру, на свадьбе Хатидже Шендиль и Бурака Сагьяшара веселились не только актеры из сериала «Великолепный век». Среди гостей также были замечены и звезды ленты «Любовь против судьбы», в котором невеста Бурака сыграла одну из главных ролей вместе с Бегюм Кютюк Яшароглу.

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