Ребенок и громкие романы Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми Кэмпбелл на подиуме уже 35 лет. Она всегда признавалась, что ей сложно давались серьезные отношения, ведь их нужно совмещать с работой.

За свои полвека Наоми несколько раз была обручена, даже вскружила голову заядлому холостяку Леонардо Ди Каприо, но семьей так и не обзавелась. Последние пять лет Кэмпбелл мечтала о ребенке. И ее мечта сбылась. 18 мая модель огорошила весь мир новостью о том, что стала матерью в 50 лет!

В день рождения супермодели мы вспомнили громкие романы Наоми и задались главным вопросом: кто отец ее дочери? Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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