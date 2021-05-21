Звезды-дачники: Кожевникова выращивает арбузы, а Сябитова поставила теплицу

Весенний день, как известно, год кормит. Так что май — самый горячий месяц садоводов и огородников. Среди тех, кто увлекается растениеводством и садоводством много российских актеров и исполнителей.

Teleprogramma.pro расспросила у Розы Сябитовой, Марии Кожевниковой, Славы, Анастасии Макеевой и Аниты Цой, что они выращивают на своих участках и почему решили перейти на натуральные продукты.

Мария Кожевникова, актриса

У звезды «Универа» и многодетной мамы свой загородный дом. Мария сейчас практически не снимается в кино, она всецело посвятила себя семье.

«У меня есть теплица, я выращиваю там огурцы, помидоры, перцы, клубнику, малину, смородину, крыжовник. Даже пытались арбузик. У нас не очень большой огород, но всего много удается посадить», — делится актриса.

Ее увлечение огородом было вынужденное. У среднего сына появилась аллергия на покупные помидоры. Мальчик покрывался пятнами, и мама решилась на эксперимент: высадила на участке несколько кустиков помидор.

«Когда мы вырастили свои помидоры, он ел их килограммами, и никакой реакции не было. Видимо в магазинных какие-то добавки, опыляют, обеззараживают. В итоге понравилось не только детям, но и мне. Теперь с удовольствием выращиваем, я и детей к этому приучаю, чтобы они понимали, откуда что берется и относились к еде серьезно», — рассказывает актриса.

Мальчишки с радостью помогают маме. Особенно работать на земле нравится среднему сыну Максиму. Он настоящий садовод, ни одна посадке не проходит без его участия.

«Когда сажаем помидорки, он крапивку подкладывает в лунки. У нас свои «примочки». А старший Ваня немного из-под палки делает», — добавила многодетная мама.

Роза Сябитова, телеведущая

У главной свахи страны имеется загородный дом с внушительным участком, так что Розе Раифовне есть где разгуляться. Но огорода в классическом представлении у нее нет.

Дом — это родовое гнездо, которое создает телеведущая. Сюда приезжают дети и друзья, собираются за большим столом по праздникам.

«Моя свекровь, все сделала для того, чтобы я ненавидела загородную жизнь. Они были научные сотрудники, им выдали 6 соток и летом меня заставляли туда ездить. Мы сажали огород, собирали колорадских жуков, век их не забуду. Мне не нравилось копаться в земле. Я ее спрашивала, почему мы весной везем мешок картошки и все лето его выращиваем, а осенью выкапываем одно ведро?» — рассуждает Сябитова.

Теперь, обустроив свой дом, она не заставляет детей приезжать и вкалывать на огороде. Для них загородный участок – это комфортный отдых.

«В том году я поставила теплицу, в качестве эксперимента. Посадила помидоры, огурцы, получилась не теплица, а джунгли. Помидоры росли под потолок, долго не могла понять, что происходит. Оказывается, надо было подрезать. Еще у меня растет на участке много разных сортов малины. Выкорчевала, оставила только ту, которая вкусная. Я потихонечку ковыряюсь сама, высматриваю, где у меня кислая почва, где — нет», — делится сваха.

Она постепенно обустраивает жилище и облагораживает территорию вокруг. Ждать помощи от соседей не приходится. Телеведущая не раз признавалась, что улица – это ее забота: сама заказала машину камней, чтобы засыпать ямы, сама вывезла мусор.

«Соседей, как и родственников, не выбирают. Я человек не конфликтный и за справедливость, но меня боятся. По негласным правилам соседи должны дружить. Я когда стала ставить забор, пошла спросила, не хотят ли они мне половину оплатить, ведь он на их участке тоже. Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу. Поэтому я как машинка «Зингер»: заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать. А отдыхаем вечерами. Для меня загородная жизнь – это место силы. Приятная физическая нагрузка, чай с травами, звезды на небе», — заключила телеведущая.

Анастасия Макеева, актриса

Для актрисы Анастасии Макеевой дача не просто увлечение. Именно благодаря загородному участку она нашла свою вторую половинку. Роман Мальков приехал строить дом и без памяти влюбился в хозяйку.

«Изначально дачу мне подарил папа. Я пыталась восстановить дом, но самостоятельно зарабатывать и строить очень сложно. Никто меня в тот момент не поддержал и я на восемь лет забросила это занятие. А пандемия напомнила, что у меня неплохая дача. Я решила ездить туда чаще, начала восстанавливать, красить, малярить. Научилась класть плитку и стала выращивать огород. Посадила сад, у меня там яблоки, груши, черешня, кустарники разные, даже кизильник растет. Сажала цветы, огурцы, помидоры, клубнику, зеленушки. Узнала секретики и средства, от которых все отлично растет. И ты вдохновляешься, будто знатный садовод», — делится Макеева.

А в зимнее время Анастасия устраивает свой маленький огород на подоконнике в московской квартире. Под специальными лампами у нее растет перец, карликовые помидоры.

«Они нереально сладкие. Еще несколько отростков посадила», — показала Анастасия свой маленький участок Teleprogramm.pro.

Слава, певица

Известная российская исполнительница живет в частном доме и с приходом тепла с удовольствием занимается огородом. Артистка высаживает огурцы и помидоры. К тому же, уход требуется и за огромным плодовым садом.

«В этом году мы решили посадить новые сорта тюльпанов, на которые раньше не хватало времени. Точнее мы высадили их в прошлом году, а весной любовались красивым цветом», — делится артистка.

С соседями у нее сложились ровные и спокойные отношения. Единственное, что иногда тревожит – это строящиеся дома.

«Бывает, что из-за стройки трудно уснуть, постоянный шум, но все равно это глобально не влияет на нашу жизнь, потому что за городом чистый воздух, чистая вода и нет большого скопления машин», — перечисляет плюсы Слава.

Анита Цой, певица

Анита Цой славится не только своим творчеством, но и своим приусадебным участком. Певица выращивает фрукты и овощи, консервирует их на зиму.

Знаменитость живет в подмосковном поселке, куда перебралась 15 лет назад. За это время она успела не только создать уют на своем участке, но и наладить прекрасные отношения с соседями. Даже является председателем товарищества собственников жилья.

«Проще сказать, что у меня не растет на участке (смеется). Несколько сортов яблонь, клубника, малина, крыжовник, смородина всех цветов, черноплодная рябина, вишня, сливы и терн. Особое место занимает облепиха, из нее я делаю свое фирменное варенье «Солнышко» — настоящий кладезь витаминов зимой для моей семьи и друзей», — делится артистка.

Анита Цой — настоящий фанат своего огорода и натуральных продуктов питания. О растениеводстве она знает все, в том числе как опылять и повышать урожайность.

«У меня построены стационарные теплицы, в них создается климат, который сам подстраивается под капризы природы. Это точная гарантия, что урожай будет хорошим. А открытые грядки у меня особенные: они высокие. В таких условиях овощи растут быстрее», — делится секретами певица.

Предмет особой гордости Аниты Цой — это ее розарий. Его артистка создала из черенков роз, которые поклонники дарят ей на концертах.

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