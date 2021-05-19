Почему Наталья Орейро так любит Россию

Наталья Орейро родом из Уругвая, но всей душой любит Россию и нашу культуру. В интервью она говорила, что, вероятно, в прошлой жизни была русской.

Вот уже больше 20 лет Орейро регулярно приезжает в Россию на гастроли и привозит семью, чтобы познакомить с традициями и показать архитектуру. Она не один раз пересекала страну с востока на запад и с севера на юг. Певица любит говорить, что не каждый русский видел столько уголков своей страны, в скольких была она.

Почему же Наталья Орейро так любит Россию и даже подала документы на гражданство РФ, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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