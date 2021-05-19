«Он хоть милый?»: как познакомились принц Гарри и Меган Маркл и где проходили их свидания

19 мая принц Гарри и Меган Маркл отмечают четыре года совместной жизни.

В крепкий и долгий союз этой пары мало кто верил. Злопыхатели давали Меган Маркл и принцу Гарри максимум пару лет, а они вместе уже шесть, четыре из них — в официальном браке. А еще говорят, что принцы женятся только на принцессах.

19 мая супруги отмечают кожаную свадьбу – это третья годовщина семейной жизни. В 2018 году за бракосочетанием пары по всему миру наблюдали миллионы зрителей.

Красивейшая церемония, прошедшая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, стала началом целой череды потрясений для семейства Ее Величества.

Teleprogramma.pro освежила ретроспективу королевских отношений и восстановила детали необычного знакомства.

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История знакомства

В отличие от своего брата принца Уильяма, который всегда являлся примерным семьянином, рыжий Гарри долго искал свое счастье. Пока журналисты караулили младшего сына принцессы Дианы на светских раутах, он отправлялся на свидания вслепую.

Все случилось в 2016 году в Великобритании.

Покупая билет до Лондона, Меган Маркл даже не могла предположить, что эта поездка окажется судьбоносной. Актрису популярного в то время сериала «Форс-мажоры» ждала в гости приятельница, намечался приятный уикенд.

Аристократка Вайолет фон Вестенхольц основательно готовилась к встрече звезды и решила собрать друзей, чтобы устроить свидание вслепую. В списке приглашенных значился принц Гарри.

Изначально идея не очень понравилась Меган, но пришлось согласиться, чтобы не обижать подругу.

О рыжеволосом отпрыске Леди Ди американка знала из новостей и до этого момента судьбой его никак не интересовалась. Куда больше актрису занимала сама Диана и ее необычная судьба.

После Меган скажет, что, отправляясь на свидание с Гарри, совершенно не испытывала пиетета, так как «в США совершенно иное понимание королевской семьи».

«Он хоть милый?», – единственное, что спросила Маркл у подруги, узнав имя своего спутника.

Она не лукавила. Это единственный критерий, который мог заставить своенравную актрису общаться с человеком. В противном случае, все не имело смысла.

В отличие от американки, ее спутник даже не догадывался, с кем идет навстречу. «Форс-мажоры» он не смотрел и ничего не слышал о Меган Маркл.

Парочка была настроена крайне скептически, но судьба разыграла иную карту.

Совместное завтра

Оба понимали, что их пытаются свести, и это тот случай, когда операция оказалась успешной. Однако неожиданно для молодых детали пазла сошлись: темперамент, характер, интересы. Почти три часа пара общалась, не переставая.

Позже друзья и знакомые будут вспоминать, что молодых людей было невозможно отвлечь. Гарри не сводил взгляд с брюнетки, а в ее глазах горели роковые огоньки.

Естественно, изысканная еда и напитки не интересовали пару. Ближе к вечеру все чаще звучал вопрос: «Что будем делать завтра?»

Спустя время принц Гарри признается, что с первого взгляда понял — перед ним его единственная и неповторимая. Он старался не пропустить ни единого ее слова, уловить меняющееся настроение.

Наступило завтра, за первым свиданием последовало второе. Оно прошло в лондонском ресторане в обстановке полной секретности.

Словно шпионы влюбленные вошли в зал через служебный вход и разместились в закрытой кабинке. Обслуживал их один единственный официант.

За вторым — третье, а через пару недель очарованный принц предложил возлюбленной составить ему компанию во время путешествия в Ботсвану.

Конечно, Гарри не просто надеялся скрасить рабочую поездку. Он хотел узнать будущую жену получше.

Меган согласилась, несмотря на тяжелейший график и тысячемильные расстояния.

«Мы вместе ночевали под звездами. Были сами по себе, только вдвоем. Для меня это много значило, я хотел получить шанс лучше узнать друг друга», — позже расскажет принц.

Счастье любит тишину

Почти четыре месяца Гарри тщательно оберегал свои отношения с Меган от посторонних глаз. Пожалуй, ни один королевский отпрыск еще не прилагал столько усилий для сохранения нежного чувства.

Влюбленные жили на две страны, совершая по несколько перелетов в неделю. Меж тем слухи о романе пары ползли по свету. Молодые люди продолжали посещать светские мероприятия по одиночке и отказывались говорить на личные темы.

Но во время одной из бесед Меган вдруг захлестнули чувства.

«Меня переполняют эмоции! Я самая везучая девушка на свете», — поделилась актриса.

Этот намек был так очевиден, что скрывать роман и дальше не было никакого смысла. Папарацци устроили настоящую охоту на актрису, ее имя красовалось в каждой газете, подчас не в самом лучше виде.

Обеспокоенный принц прекрасно помнил, что подобная охота со стороны СМИ сыграла не последнюю роль в гибели его матери.

В ноябре того же года Кенсингтонский дворец официально сообщил об отношениях пары и попросил уважать право девушки на частную жизнь. Но это только подогрело интерес общественности.

За этой новость последовала другая: знакомство с Ее Величеством, помолвка и свадьба, которая обошлась Букингемскому дворцу в 45 миллионов долларов.

А потом потекли отнюдь не серые будни. Породнившись с темпераментной актрисой, вся королевская семья оказалась словно на пороховой бочке.

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