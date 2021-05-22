Как знаменитости провели длинные выходные

Ставшие вдруг длинными майские каникулы звезды не имели права проворонить - многие рванули на курорты, стараясь по полной программе насладиться весенним солнцем. Какие же страны и отели выбрали на сей раз знаменитости?

Мальдивы

Большинство наших артистов загорали именно здесь. Сейчас на Мальдивах температура воды и воздуха идеальная — плюс 30 градусов. В ближайшие дни, правда, начнется сезон дождей, но рэпер Джиган, его жена Оксана Самойлова и их четверо детей осадков не боятся. Живет семья на 37-метровой яхте, арендованной на две недели, это стоит не менее 10 миллионов рублей. Не меньшее внимание публики привлекает и новая грудь Самойловой, твердая (и упругая) «четверочка», которую она сделала перед поездкой.

На Мальдивах растянулась в фирменном шпагате и Анастасия Волочкова. В этот раз балерина показала его, расположившись на своем возлюбленном Олеге, по слухам, бизнесмен владеет сетью автозаправок. Первую часть отпуска пара демонстрировала идиллию, потом, правда, разругалась. Надеемся на примирение к концу отдыха.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков рискнули полететь на Мальдивы с двумя сыновьями, хотя младшему всего полгода. К счастью, малыш перенес отпуск прекрасно. На курорте Наташе помогали ее мама и няня.

Цены: перелет на одного человека в одну сторону — от 23 тыс. руб. Вилла — от 40 тыс. руб. в сутки.

ОАЭ

Ксения Бородина прилетела в Дубай с дочками, мамой, мужем Омаром Курбановым и его сыном от первого брака. Но ведущая «Дома-2» поругалась с супругом, приревновав его к девушке, которой мужчина не отказал в совместном фото, после чего Омар с сыном съехали в другой отель. Это не помешало Ксюше получить ровный загар — в Эмиратах жара плюс 35, а вода в Персидском заливе немногим холоднее — плюс 29.

Если Бородина с пляжа ни ногой, то ее коллега Лера Кудрявцева отдыхает активно. Лера с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и в гольф играла, и по экскурсиям ездила. Отдыхает пара в компании с известным доктором, который помогает Кудрявцевой правильно спланировать реабилитацию после недавно перенесенного коронавируса.

Цены: перелет на одного человека в одну сторону — от 15 тыс. руб. Отель — от 30 тыс. руб. в сутки.

США

Анна Седокова летает в Лос-Анджелес отдохнуть и увидеться с дочкой от второго брака Моникой Чернявской, которая по решению суда живет с отцом в США. Певица загорает на берегу океана с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Красивая жизнь за океаном влетает в копеечку. «Сходить в магазин за продуктами — $200, — рассказывает Анна. — Чек в ресторане — в среднем $100. Номер гостиницы, где мы сейчас живем, — от $700, машина приличная — от $500 в сутки. Понятно, что можно что-то подемократичнее выбирать: и гостиницы, и магазины…»

Цены: перелет на одного человека в одну сторону — 39 тыс. руб. Гостиница — от 50 тыс. руб. в сутки.

Крым

Анна Семенович арендовала апартаменты с подружками. Каждый день у них экскурсии, заплывы на яхте, шампанское на пикнике. А вот Екатерина Стриженова ограничилась морской прогулкой и дегустацией устриц: «Море холодное, пока никто не купается, но зато есть солнце!»

Цены: на перелет на одного человека в одну сторону – 3,7 тыс. руб. Апартаменты – 4 тыс. руб. в сутки.

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