«Турецкий гамбит» и другие яркие экранизации произведений Бориса Акунина

Маститый переводчик и автор захватывающих детективов Григорий Чхартишвили, больше известный как Борис Акунин, празднует юбилей. Его произведения многим из нас казались невероятно киногеничными, и режиссеры были с этим согласны, регулярно превращая работы Акунина в фильмы и сериалы.

«Шпион» (2012)

В экранизации «Шпионского романа» Акунина показана работа советской контрразведки, накануне войны ведущей захватывающий поединок с немецкими диверсантами. Боксер и потомок Фандорина, младший лейтенант госбезопасности Егор Дорин (Данила Козловский) под чутким руководством майора Алексея Октябрьского (Федор Бондарчук) пытается добраться до неуловимого агента Вассера (Владимир Епифанцев) и узнать дату нападения немцев на СССР.

«Азазель» (2001)

Сериал посвящен началу карьеры основного героя Акунина — Эраста Фандорина (Илья Носков). 19-летний чиновник расследует таинственное самоубийство и выходит на след загадочной организации «Азазель». Интересно, что «Азазель» хотел экранизировать знаменитый Пол Верховен, но проект не состоялся. В 2022 году планируется выход новой версии романа: история будет перенесена в современную, но не совсем похожую на реальность Россию.

«Турецкий гамбит» (2004)

Один из лучших фильмов Джаника Файзиева, решившего сделать из приключений титулярного советника Фандорина (здесь его уже изображает Егор Бероев) на русско-турецкой войне красочный голливудский боевик. Взрывы, перестрелки, погони — все это вывело литературу Акунина на новый уровень киноязыка.

«Статский советник» (2005)

Филипп Янковский взялся чуть ли не за самое популярное произведение Акунина из цикла о похождениях Фандорина (на сей раз в исполнении Олега Меньшикова). Статский советник ищет террористов ячейки «БГ» (с группой «Аквариум» никак не связанной), а противостоит ему влиятельный князь Пожарский, сыгранный бесподобным Никитой Михалковым.

«Пелагия и Белый бульдог» (2009)

Экранизацией этого произведения занимался режиссер Юрий Мороз, который и вывел на экраны второго по значимости в произведениях Акунина персонажа — сестру Пелагию (не путать с экс-наставницей шоу «Голос»). В Заволжской губернии конца XIX века Полина Кутепова в образе монахини Пелагии помогает синодальному инспектору Владимиру Бубенцову (Тимофей Трибунцев) расследовать кровавые убийства, причем не только людей, но и племенных бульдогов. Интересно, что Акунин продал права на экранизацию с условием: он лично утвердит исполнителей главных ролей (и бульдогов в том числе).

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