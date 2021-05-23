«Жертва насилия» Диана Шурыгина и другие ТВ-скандалы, давшие героям путевку в жизнь

О магии телевидения известно всем, но не каждому из нас удается испытать ее на себе. Впрочем, есть счастливчики, которым участие в телевизионных ток-шоу очень помогло в жизни, причем не помешал даже скандальный оттенок этих передач.

Дочь Валентины Легкоступовой

54-летняя певица Валентина Легкоступова умерла прошлым летом, но до сих пор в различных ток-шоу ее дочь, 30-летняя Анэтта Бриль, продолжает искать виновных в смерти матери. Анэтта примелькалась на экранах ТВ в разных передачах, где в том числе активно ругалась со вдовцом Легкоступовой, яхтсменом Юрием Фирсовым. Решив не останавливаться на достигнутом, Анэтта завела пиарщика, назвала себя актрисой, певицей и действительно запела.

«Музыка выше любой грязи и лжи, — говорит Бриль. — Я уверена, что, исполняя мамины песни, я смогу сделать так, что светлая память о ней будет жить еще долго». Нетрудно догадаться, что Бриль решила записывать кавер-версии песен своей мамы. Первая композиция готова — «Только ты» на музыку Вячеслава Добрынина и стихи Симона Осиашвили. Анэтта говорит, что ей приснился сон, в который пришла ее мама и велела ей петь, причем именно эту песню. На подходе следующая — «Двое в лифте».

Валентина Легкоступова ее пела с Филиппом Киркоровым, а дочь заслуженной артистки запишет дуэт с Нодаром Ревией. Поет Анэтта неплохо — она окончила Гнесинку, где вокал ей ставила ее мать. Кроме того, Бриль окончила МГИМО

и последнее время занималась воспитанием двух дочек. Ну а теперь будет строить музыкальную карьеру, может, и клип скоро снимет — денег на ток-шоу заработано достаточно.

Внебрачный сын Спартака Мишулина

Актер Тимур Еремеев в программе «Пусть говорят» рассказал о том, что он внебрачный сын народного артиста РСФСР Спартака Мишулина. Передача имела такой рейтинг, что историю Еремеева растянули на целый телесериал. Тимур стал любимчиком телезрителей — он был убедителен, тактичен, воспитан и умен. В итоге 37-летнего актера пригласили вести ток-

шоу «На самом деле», когда его покинул Дмитрий Шепелев. Еремееву несказанно повезло — он получил эту работу незадолго до начала пандемии, когда его актерская работа в театре и гастроли с антрепризными спектаклями были приостановлены. Теперь актер вернулся в театр, но имеет постоянный источник дохода в ежедневной телепередаче на федеральном канале.

Экс-жена Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская начала гастроли по различным телепередачам, как только в ее семейных отношениях с Арменом Джигарханяном появились проблемы. Потом были развод с артистом, дележка имущества, суды, пиар-роман с певцом Прохором Шаляпиным и, разумеется, телеинтервью на скандальные темы. Уже четвертый год Цымбалюк-Романовская нигде не работает и ни в чем не нуждается — вот такие внушительные заработки принесло ей постоянное пребывание в телепередачах на различных каналах.

Виталина уже после смерти Джигарханяна дала интервью об экс-муже — тоже за гонорар, на этот раз украинскому журналисту Дмитрию Гордону для его канала на YouTube. Свои доходы экс-жена народного артиста СССР инвестирует в творчество. Сейчас она готовится к выступлению, которое состоится 14 июня — Виталина будет играть на фортепиано, петь и читать стихи.

Выпускник «Дома-2» Гоген Солнцев

Бывший участник «Дома-2» 40-летний Гоген Солнцев смог устроить долгоиграющее телешоу из своей совместной жизни с женой Екатериной Терешкович, которая старше его на 26 лет. Что только они не вытворяют — изменяют друг другу, спасают Катю от алкоголизма, выясняют отношения по самым разным поводам… Удивительно, но этот треш-сериал пользуется спросом у зрителей. Благодаря своей телевизионной «истории любви» Гоген стал востребованным шоуменом, его приглашают вести различные мероприятия и в столице, и в регионах.

«Жертва насилия» Диана Шурыгина

Диана попала в «ящик» по не слишком радостным причинам — девушку, которой было на тот момент 16 лет, изнасиловали на вечеринке. В этой истории было немало сомнительных моментов, но именно благодаря им дело и приобрело широкий резонанс и позволило Шурыгиной прописаться в телеэфире. В 17 лет Диана с родителями уже переехала из Ульяновска в Москву, так как постоянно участвовала в ток-шоу.

После появления Шурыгиной на ТВ прошло почти четыре года, и за это время Диана успела выйти замуж и развестись с оператором одного из телеканалов. Причиной расставания стал роман Шурыгиной с молодым миллионером Денисом Ребровым. Богатый мужчина возит Диану на отдых, обеспечивает безбедную жизнь. К примеру, в конце прошлого года Шурыгина увеличила грудь у дорогого пластического хирурга.

Образования Диана так и не получила, зато у нее есть продюсер и страничка в Инстаграме с почти двумя миллионами подписчиков. Шурыгина успешно продает рекламу в соцсетях и продолжает держать аудиторию в напряжении — недавно вот выписалась из психоневрологического диспансера, где якобы лечилась от депрессии.

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