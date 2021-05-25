«Благодаря бабушке с дедушкой я стала приличным человеком…»: семейный альбом Кристины Орбакайте

К столь серьезному в жизни рубежу заслуженная артистка России подошла во всеоружии — у нее полно работы на сцене и в театре, а также множество приятных семейных хлопот. Наверняка у Кристины впереди немало интересного, но сейчас хочется на мгновение остановиться и заглянуть в прошлое, полистав личный фотоальбом именинницы.

1980 год

Кристина с родителями на каникулах в литовской деревне, где жили бабушка и дедушка по линии отца. Алла Пугачева и Миколас Орбакас развелись, когда их дочери было 2 года, но продолжали общаться из-за дочки. У Кристины и сейчас близкие отношения с семьей отца, его женой Мариной и сыном Фабианом.

1983 год

Кристина на съемках фильма «Чучело» с режиссером Роланом Быковым и своим экранным дедом Юрием Никулиным. К концу съемок Кристина Никулина иначе как дедушкой не называла. Выбирая исполнительницу главной роли, Быков отсмотрел 17 тысяч девочек со всего СССР, так что в фильм Орбакайте попала отнюдь не благодаря громкой фамилии.

1996 год

В гражданском союзе с Владимиром Пресняковым-младшим Кристина прожила десять лет — до 1997 года. Инициатором расставания была Орбакайте, уставшая от измен Преснякова (о новой семье Владимира — на стр. 10).1976 год

Кристина держит за руку одного из однополчан своего деда, Бориса Михайловича Пугачева (крайний справа). С ним и с бабушкой Зинаидой Архиповной девочка жила до 15 лет, пока ее знаменитая мама Алла Пугачева гастролировала. «Благодаря бабушке и дедушке я стала приличным и воспитанным человеком», — говорит Орбакайте.

2005 год

В браке с бизнесменом Михаилом Земцовым Кристина состоит уже 16 лет. На всех концертах Михаил находится рядом с женой: на этом фото, например, он сушит ей волосы в гримерке.

2020 год

Орбакайте с мамой Аллой, братом Гарри, сестрой Лизой и сыновьями, 30-летним Никитой, играющим в театре и поющим с собственной рок-группой, и 23-летним Дени (от второго гражданского брака с бизнесменом Русланом Байсаровым), пытающимся реализовать себя в интернет-сфере.

2021 год

Кристина с 9-летней дочерью Клавдией. Клава вся в маму — занимается вокалом и готовится продолжить звездную династию.

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