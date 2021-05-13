«Ольга вернется»: Инна Чурикова прокомментировала уход Дроздовой из «Современника»

Театральная тусовка обсуждает уход актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник», которому она отдала 32 года своей жизни. Ее муж, актер Дмитрий Певцов написал в своем Инстаграме, что поступок Ольги не связан с новым руководством коллектива, небольшой занятостью в театре и другими внешними причинами.

Он отметил, что к подаче заявления жены об уходе по собственному желанию привели серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура и проблемы воспитания 13-ти летнего сына Елисея, у которого начался сложный переходный период.

Меж тем в кулуарах выдвигаются версии, что Ольга ушла из театра именно из-за небольшой занятости в коллективе. Дроздова сыграла в «Современнике» более 20 спектаклей, но на сегодняшний день она задействована в двух постановках «Три сестры» и «Крутой маршрут», последний идет на сцене с 1989 года. Еще один спектакль «Анархия» с участием Ольги исчез из репертуара из-за трагедии с актером Михаилом Ефремовым, также принимавшим участие в нем.

Почему звезда сцены и кинематографа все-таки ушла из театра? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к народной артистке СССР, актрисе театра «Ленком» Инне Чуриковой, которая давно знакома с семьей Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова.

«Откровенно говоря, дороже сына нет ничего на свете. Я думаю, что Ольга очень талантлива, и знает, что делает. Значит, так надо. А потом опять будет и сниматься, и работать, — поясняет Инна Чурикова. — Ольга и ее муж преподают, воспитывают молодых актеров, у них очень много замечательных дел».

— Театр и зрители много потеряют с уходом Ольги?

— Если они дорожат ею, любят и ценят, то, конечно, будут огорчены. Я считаю, что это непременно временно, потому что наши дети тоже растут и мужают. И Ольга вернется. Она знает, что хочет и поэтому так делает.

— Вы же давно знаете эту семью…

— Я играю с Димой в одном спектакле, Глеб (режиссер Глеб Панфилов, муж актрисы – прим. ред.) снимал его в своих картинах. Очень ценит его и Олю, которая также снималась у Глеба. Они замечательные люди, актеры и деятели культуры.

— А Елисея можно назвать избалованным ребенком?

— Чудный мальчик, я его видела, просто прелестный парень. Дай Бог им здоровья. Значит, нужна помощь мамы, и она должна быть рядом с ним. Я, наверное, повела бы себя также. Это очень ответственно и правильно. Нельзя бросать своих детей, потому что это обнаружится потом, когда человек станет взрослым. Ольга любит своего сына и все правильно чувствует.

— А вы вернулись на сцену, Инна Михайловна? Вы говорили, что из-за пандемии не могли играть в спектаклях…

— Откровенно говоря, наш вирус ни о чем не думает и рассылает нас по дачам и другим местам. Сложности появляются и от него, когда театры не работали, и все находились в вынужденных отпусках. Сначала разрешено было заполнять 25 % , а потом и 50 % зала. Это притом, что наши залы всегда были полны зрителями. Тем не менее, я ценю нашего зрителя за то, что даже в такие трудные минуты он приходит встречаться с нами. И я прошла свой карантин и вышла на сцену. Я без нее не могу.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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