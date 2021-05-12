Охота продолжается: в окружении Вячеслава Зайцева появился новый сомнительный человек

Помощник кутюрье рассказал Teleprogramma.pro о том, что Дом моды якобы намерена выкупить дизайнер без гроша за душой.

В СМИ появилась информация, что дизайнер Аника Керимова готова выкупить Дом моды Славы Зайцева и рассчитаться со всеми его долгами. Она отметила, что давно знакома с Вячеславом Михайловичем, повлиявшим на ее профессиональное становление, советовавшим Анике всегда экспериментировать и не стоять на месте.

Поэтому якобы хочет, чтобы дело кутюрье непременно продолжало жить. Также Аника Керимова отметила, что будет работать в тандеме с сыном знаменитого модельера Егором Зайцевым.

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Прокомментировать заявление дизайнера Teleprogramma.pro попросила художественного руководителя и заместителя Генерального директора Дома моды Славы Зайцева, личного помощника Вячеслава Михайловича Расула Ахмедова.

«Подобную чушь даже не хочу комментировать. Аника Керимова прикрывается фамилией Сулеймана Керимова (известный бизнесмен, политик — прим. ред). Но я лично звонил Сулейману, и он сказал, что не имеет никакого отношения к этому человеку и знать ее не знает, — отметил Расул Ахмедов. Я выяснял и финансовое положение этой дамы. И могу сказать, что, как минимум, оно удручающе. Она не то что двухмиллиардное здание Дома моды, она свою квартиру в Апрелевке выкупить не может. Это очередной фарс Вадима Хусаинова (один из братьев, организовавших День рождения Вячеслава Зайцева — прим. ред), который пытается создать скандальную ситуацию вокруг Дома моды Славы Зайцева. Такими заявлениями Аника Керимова просто подпортила себе репутацию».

— Она действительно так хорошо знакома с Вячеславом Зайцевым, как рассказала СМИ?

— Вячеслав Михайлович ее не знает, спрашивает: «Кто это такая?» Я объясняю, что она сшила таким-то, таким-то, как сообщают журналисты. (По информации издания, в наряды Аники Керимовой одеваются Лера Кудрявцева, Наташа Королева, Жасмин и многие другие звезды – прим. ред) Егор тоже говорит, что первый раз слышит это имя. Это люди из той же самой категории, что пиарятся на имени Вячеслава Михайловича. Очередной вброс, чтобы заявить о себе. На такие вещи мы даже не реагируем.

— Во время прошлого нашего разговора вы рассказали, что все долги Дома моды уже погашены. Тогда о каких задолженностях может идти речь?

— Да, так и есть, все долги погашены. Женщина хочет пропиариться, ничего больше. Таким же образом можно объявить, что Расул планирует купить Дома моды Пьера Кардена и Гуччи вместе взятые, поскольку у них миллиардные долги. Поэтому пишите и про меня тоже.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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