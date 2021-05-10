«Предлагаю вообще не обедать»: Лама из шоу «Маска» устроил званый завтрак в честь Носорога в Баку

Кирилл Туриченко и его девушка гостят на родине мужа певицы Анны Нетребко Юсифа Эйвазова.

Подружившиеся во время участия во втором сезоне самого засекреченного проекта телеканала НТВ – шоу «Маска», Лама и Носорог продолжают общение и в обычной жизни.

Накануне Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога, прилетел со своей девушкой в Баку. Здесь их встретил муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов – Лама из шоу «Маска». Друзья были невероятно рады этой встрече.

Утром Юсиф Эйвазов на правах хозяина пригласил Кирилла Туриченко на завтрак в один из ресторанов Баку.

Муж Нетребко показал в сторис Instagram стол, уставленный разными блюдами.

«Носорог активно фотографирует зелень. Ты же вегетарианец, Носорожек», — говорит за кадром Юсиф Эйвазов.

«Да, это моя тема», — подтверждает Туриченко.

Затем Юсиф Эйвазов решил заранее поинтересоваться, где бы его гости хотели устроить обед.

«Я предлагаю вообще не обедать. Предлагаю только завтракать. Здесь хватает, потому что завтрак перерастает из сырников в яичницу…», — отозвался Кирилл Туриченко.

Напомним, певец, выступавший в маске Носорога, покинул шоу в первом полуфинале, чем были невероятно расстроены его поклонники и друг по проекту Лама. Юсиф Эйвазов же занял второе место. Кстати, друзьями Носорог и Лама стали до того, как узнали, кто скрывается под масками.

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