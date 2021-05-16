Как на Савичеву порчу наводили: курьезные истории от звезд российского шоу-бизнеса

Знаменитости - тоже люди. Иногда и они попадают в неловкие ситуации, просто мы об этом не знаем. Но изредка они все же делятся подробностями забавных происшествий. В подборке «Телепрограммы» - самые странные истории от российских звезд шоу-бизнеса.

Манижа

В магазине нижнего белья певица купила нижнее белье с накладными ягодицами.

— Мне хотелось попу, как у Ким Кардашьян, — объяснила участница «Евровидения-2021». — Я тренировалась в спортзале, но ничего не получалось. И с накладной попой пошла на свидание. Мама мне сшила красивое платье из балийской ткани с цветами. Все было классно.

Парень оказался супер, просто офигенный. Все было прилично, он проводил меня до дома. Я была воодушевлена. Когда я поднималась наверх, решила посмотреть на себя, чтобы зафиксировать этот момент в памяти. Секундное желание! Я подошла к зеркалу и увидела, что платье разошлось по шву! Я позвонила ему и спросила, видел ли он это. Он ответил, что да. И долго молчал в трубку…

Тогда я честно сказала, что он мне очень понравился и пусть в следующий раз обязательно говорит мне про подобные моменты. А он ответил: «Ты думаешь, что будет следующий раз?»

Юлия Савичева

Гастролируя по России, Юлия Савичева попала в жуткую историю в стиле «Твин Пикс» в гостинице Котласа (Архангельская область). Утром певица обнаружила у двери номера тоненькие косточки какого-то животного, связанные между собой. А затем на мобильный телефон начали поступать странные звонки: сначала гробовое молчание, потом нервный женский смех. Юлия не стала обращаться в полицию и по старой русской традиции пошла к знахарке.

Та выявила порчу. Савичева не поверила, но несколько концертов сразу после этого случая пришлось отменить, а в голосе появился болезненный хрип. Певица вернулась к гадалке за помощью — она посоветовала сходить на кладбище, взять с собой отстриженный локон, найти свежую могилу и закопать волосы в ногах покойника. Последовала ли певица совету, неизвестно. Но амулет от сглаза теперь носит с собой.

Катя Лель

Бывшая подопечная Максима Фадеева давно уже намекает на связь с соседними галактиками — и это не фигура речи. В одном из свежих интервью певица подробно рассказала, как это происходит. Прямо во время сна она переместилась на инопланетный корабль с нордическими пришельцами.

— Я уснула и вдруг увидела себя на корабле инопланетян, — вспомнила Катя. — Светящийся пол, сижу в кожаном кресле черно-коричневого цвета, передо мной еще три кресла. Слышу голоса. Они стали выходить со мной на контакт, голоса я узнала. Первая мысль: «Где я?» Состояние очень заторможенное. Нельзя было поднимать голову. Вижу мужские ботинки коричневого цвета… И тут он спокойно взял меня за руку.

Инопланетянин. Симпатичный, светлые волосы, голубые глаза, высокого роста. И спрашивает: «Ну что, Катя, ты готова?» Я спросила: «К чему?» А он ответил: «Разве мы тебя недостаточно подготовили?» И тут пошли кадры, нарезки из снов. Все вещие сны, которые у меня были. То есть они хотели меня забрать, но я сказала, что мне нужно еще много песен спеть. Сделать для людей много полезного и доброго. И он сказал: «Хорошо, я дам тебе еще время, но вернусь за тобой».

Михаил Шац

Звезда передач «О.С.П.-Студия» и «Назло рекордам!» теперь занимается стендапом. Поэтому часто рассказывает курьезные истории из жизни. Одна из таких — о том, как его чуть не расстреляли в начале нулевых. Дело было в Ялте на корпоративном выступлении — дне рождения одного авторитетного человека. Именинник быстро дошел до кондиции, подозвал Шаца и вывел на воздух.

После чего довольно угрожающе сообщил шоумену, что ему «не смешно». В этот момент полтора десятка вооруженных автоматчиков — охрана хозяина пиршества — передернули затворы. Михаилу удалось на время отвлечь агрессивного мужчину, пообещав, что скоро будет весело, а затем удар приняла на себя группа «Агата Кристи». Братья Самойловы были, как уверяет Шац, «на одной волне» с именинником — и пели свои хиты сначала сами, потом вместе с ним, а затем герой праздника сам стал солировать. Михаил вместе с женой Татьяной Лазаревой под шумок ретировался.

Александр Гудков

Комик Александр Гудков в youtube-шоу «Зашкварные истории» рассказал страшную байку о своей первой работе аниматором. Проводя детский праздник, он предложил ребятам потянуть именинника за уши. Шоумен решил подать пример малышам и попытался нащупать уши виновника торжества, но не смог. Оказалось, что… у ребенка их не было.

— У него были длинные волосы, — вспоминал Александр, — белое каре. Я подхожу к нему: «Игорь! Пришло время подергать тебя за ушки». А он поднимает волосы наверх и говорит: «А у меня нет ушей». По словам Александра, это одна из самых неловких и пугающих ситуаций в его жизни, о которой он до сих пор помнит.Семен Слепаков

Комик с вечно печальным лицом Семен Слепаков в проекте «Бар в большом городе» вспоминал веселые времена гастролей КВН.

— Я никогда не выходил на сцену трезвый, — рассказал Семен. — Всегда был пьяный, потому что надо было повторять одно и то же и глаз уже не горел. Выпивал бутылку коньяка перед концертом. Иногда больше. В итоге выбегал на драйве. Во время выступления за кулисами сидел наш реквизитор. И когда мы выступили и шли обратно, мне было так весело, что я вдруг решил: «А смогу ли я сбить шляпу с головы Костика ногой?» Я иду на него, прицеливаюсь, а он смотрит на меня и улыбается.

И когда я подхожу, то совершенно точно попадаю не по шляпе, а по его лицу — в районе носа. Ногой. И он падает. Потом вскакивает, принимает бойцовскую стойку, потому что занимался боксом. А я закрываю глаза и говорю: «Давай, Костик, бей!» Он долго пыхтел, но в итоге не ударил, а послал меня со злости… «Очень кстати!» — отвечаю я и возвращаюсь на сцену. Как раз наш выход.

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