Какие штрафы грозят звездам за разглашение сценариев на ток-шоу

Когда знаменитости посещают телепередачи, они за это нередко получают денежное вознаграждение. Но все не так просто: как правило, они подписывают контракт и вынуждены соблюдать определенные условия перед телевизионщиками. Главное такое: ничего и никому не рассказывать о съемках!

У Даны Борисовой язык за зубами

Один из самых востребованных персонажей на ток-шоу — Юрий Фирсов, вдовец Валентины Легкоступовой. Сначала яхтсмен подписал эксклюзивный контракт с программой «Прямой эфир» («Россия 1»), где дал несколько интервью о жизни и смерти жены и отношениях с ее семьей. Потом вдруг оказался у конкурентов — в шоу «Пусть говорят» (Первый канал).

Недавно мэтр ток-шоу Андрей Малахов рассказал в голосовой соцсети Clubhouse, как устроена система таких контрактов:

«Многие каналы предлагают героям подписать такое соглашение, если делают эксклюзивное интервью. Подписывается он либо на месяц, либо на неделю или две. Когда чувствуют, что тема горячая, на три месяца. В течение этого времени герой не может давать интервью кому-то еще. Но когда человек нарушает контракт, совсем не обязательно, что у него будут проблемы. Например, у нас (речь о программе «Прямой эфир». — Авт.) был эксклюзивный договор с вдовцом Валентины Легкоступовой. Но дальше он заключил такой же контракт с нашими конкурентами. А потом он опять пришел к нам. Подавать на него в суд — только время тратить».

По неофициальным данным, вдовец Легкоступовой вначале получал 300 тыс. руб. за передачу, а позже его аппетит вырос до 500 тыс. руб. Но россказни «веселого вдовца» привлекают публику, а значит, эти траты окупятся.

В отличие от ненадежного Фирсова большинство звезд и экспертов строго соблюдают обязательства — никому не хочется потерять источник доходов. Негласное правило: если ты побывал на съемках скандального ток-шоу, до его выхода в эфир запрещено озвучивать тему передачи, давать комментарии об этом и публиковать фото и видео из студии. Например, для Даны Борисовой путешествие по ток-шоу в качестве эксперта, высказывающего свою точку зрения о любом резонансном событии, — основной заработок, поэтому она умеет держать язык за зубами.

Публицист Мария Арбатова, десятилетиями посещающая съемки программ, сетует: иногда так хочется высказаться в соцсетях после записи, но это запрещено. Кстати, эксперты получают за один эфир в разы меньше звезд шоу-бизнеса: 50 — 70 тыс. руб.

Проболтался? Плати

В игровых телешоу главное условие — не раскрывать промежуточные и финальные результаты до эфира. Популярное шоу «Маска» уже закончилось. Звезды говорили, что за участие им не платили — мол, спеть в таком рейтинговом проекте и так очень круто. Зато в неформальной беседе с представителями одного из участников телепроекта мы узнали, что в контракте был прописан штраф за разглашение имени артиста, который снимет маску в ближайшем выпуске. Штраф тому, кто проговорился, — 2 млн руб. Обошлось без единой утечки, хотя на съемочной площадке присутствовала куча народу, — дураков нет два «лимона» платить.

За разглашение результатов «Холостяка» действующим лицам грозят штрафные санкции в размере 5 млн руб. Во время съемок участницам запрещены событийные публикации в социальных сетях, там вообще не должен появляться личный компромат, иначе штраф 200 — 300 тыс. руб.

Победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказывал, что его могли оштрафовать сразу на 1,5 млн руб. за нарушение контракта. Вот он и скрывал как мог любовную связь с Бузовой после окончания съемок. Однако парочку все равно сняли папарацци. Штрафовать Лебедева не стали, ведь тут его вины не было.

В контрактах участников реалити-шоу прописывают, какую информацию о закулисье проекта нельзя разглашать: сценарные моменты, гонорары, итоги. Иногда бывают сакцентированы «особые условия» неразглашения. Например, один из участников в эфире получает солидный приз, а на самом деле это просто эффектный ход для зрителя. Рассказывать о таком запрещают.

Что же чаще всего требуют сами знаменитости от телевизионщиков? В обмен на их личные откровения некоторые просят показать итоговый монтаж программы или выставляют условия другого плана — например, чтобы не звучала позиция второй стороны конфликта или не было оппонента в студии.

Так, недавно вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин согласился участвовать в записи ток-шоу к юбилею народной артистки только с тем условием, что в студии не появится другая наследница звезды — ее внучка. А актриса Марина Зудина рассказала о недавнем участии в шоу «Секрет на миллион» и контракте, который она подписала:

«Мой адвокат правил договор примерно полтора года, чтобы я была защищена. Потому что изначально договор предполагал обслуживание интересов населения. А я шла для того, чтобы ответить на те домыслы, которые были вокруг меня. В итоге ничего сенсационного я не рассказала и ни с кем не торговалась по поводу гонорара, потому что поставила жесткие условия, включая полное согласование со мной всей программы».

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