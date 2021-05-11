Кто победит на «Евровидении-2021»: букмекеры прогнозируют выигрыш Мальты

Также в пятерке лидеров по итогам ставок Франция, Швейцария, Италия и Болгария.

Ровно неделя остается до первого полуфинала «Евровидения-2021», который пройдет 18 мая в нидерландском Роттердаме. Под третьим номером выйдет на сцену певица Манижа, представляющая в этом году Россию.

Первый канал уже показал фрагмент репетиции нашей исполнительницы, благодаря чему мы узнали, что Манижа будет выходить из огромного платья. А на экране во время номера будут подпевать Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Ида Галич и другие знаменитые женщины.

Тем временем букмекеры все активнее принимают ставки на победу в песенном конкурсе. Опыт прошлых лет показывает, что обычно прогнозы букмекеров в целом сбываются. Посмотрим, как распределилась пятерка фаворитов за семь дней до начала состязаний.

1 место по прогнозам — Мальта

Уже несколько недель пальму первенства удерживает молодая певица Дестини Чукуньере. Дочке футболиста, переехавшего на Мальту из Нигерии, всего 18 лет. Но она уже успела выиграть детское «Евровидение» в 2015 году в Болгарии, установив рекорд по набранным баллам, а еще выступить на сцене европейского конкурса как бэк-вокалистка. Пышнотелая девушка должна была представлять свою страну еще на «Евровидении-2020», которое из-за пандемии было отменено.

2 место по прогнозам — Франция

Кудрявая француженка Барбара Прави — еще одна представительница детского «Евровидения» в списке букмекеров. Именно она написала песню, с которой представительница Франции Валентина выиграла детский конкурс в прошлом году. Барбара исполнит в Роттердаме лиричную композицию Viola на французском.

3 место по прогнозам — Швейцария

На третье место букмекеры ставят представителя Швейцарии Gjon’s Tears, настоящее имя которого — Джон Мухарремай. 22-летний певец албанского происхождения выиграл право представлять Швейцарию еще в прошлом году.

4 место по прогнозам — Италия

Италию в этом году представляет рок-группа Maneskin, состоящая из трех парней и одной девушки. В этой стране все просто — на «Евровидение» отправляется победитель фестиваля в Сан-Ремо. А до того, как выиграть в Сан-Ремо, Maneskin заняли второе место в итальянской версии шоу X Factor.

5 место по прогнозам — Болгария

Пятое место может занять певица Виктория (Виктория Георгиева). 23 года, участница местного проекта X Factor.

Россия в списке букмекеров занимает лишь 15-е место, а следом за ней идет Украина со своей электрофолк-группой Go_A. Молдавия с подопечной Филиппа Киркорова Натальей Гордиенко — на 20-м месте.

Ну что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы букмекеров в этом году. Но пока отметим, что на официальном канале «Евровидения» на YouTube лидер по просмотрам среди участников этого года — российская Манижа.

А абсолютный рекорд — целых 200 миллионов просмотров — у наших Little Big, которых называют неофициальными победителями «Евровидения-202о»!

Смотрите первый полуфинал «Евровидения-2021» на Первом канале 18 мая в 22:00

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