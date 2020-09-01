Прощайте, Борис Клюев! Самые яркие цитаты самого популярного российского свекра Николая Воронина

Во вторник, 1 сентября, не стало всеми любимого актера. В последние годы он боролся с онкологией.

— Кто он, отец Кости и Лени? Пенсионер. Прошел армию на границе с Китаем и Монголией. Единственный из Ворониных не поддается влиянию Галины (его жена). Думает, что по вине Галины из его детей получились маменькины сынки. Не любит проявлять сентиментальность, но когда никто не видит, иногда проявляет свою любовь к жене. Держит имидж сурового, твердого мужика и боится показаться иным в глазах других, особенно друзей-сверстников. Боится змей, хотя в одной из серий хвастался, что не боится ничего. Почти в каждой серии произносит слово «хрень». На первый взгляд он брюзга и зануда. С сыновьями он чрезвычайно суров. К своей жене (Галине Ивановне) он относится с видимым раздражением, и женился лишь потому, что она готовила вкусную хренотень! Но Николай Петрович Воронин был и остается порядочным семьянином.

— Кто сказал, что книга — лучший подарок? Лучший подарок — это книга, в которой лежит заначка.

— Почта нужна не для того, чтобы письма отправлять, а для того, чтобы бабам было где зимой собираться.

— Если баба может терпеть тебя больше десяти минут, значит она твоя.

— Вы только посмотрите, что творится с образованием! Школьную форму отменили, вместо математики целый день физкультура, кофе стало «оно»! А я вам так скажу: это не кофе стало «оно», это образование стало «оно»!

— От мужчин с хорошим чувством юмора женщины не уходят!

— Я тоже мечтаю послушать пианино. Особенно, когда оно с девятого этажа грохнется.

— Зря ты в детстве шапочку с резинкой носил, она тебе все мозги отдавила.

— Брак — это проверка. Сколько ты всего сможешь выдержать, пока смерть не разлучит вас. Ну, другой вопрос, будет она естественной или вы нахрен поубиваете друг друга!

— Близкие люди для того и нужны, чтобы срывать на них злость.

— Настоящий мужик ни машине, ни жене не изменяет.

— Ни еды, ни воды. Не квартира, а республика Чад!

— Дети военкомов всегда с плоскостопием рождаются!

— В картах нужно быть внимательнее, чем с продавщицей на базаре.

— Настоящий мужик сам погибнет, а брагу спасет!

— Если бы мне Галя заявила, что ей не нравится, как я моюсь, я бы назло ей каждый день мылся.

— Взаимопонимание было последний раз в семье, когда мы в Ялте чебуреками отравились.

— На халяву и хлорка творог!

— Я горжусь тем, что в свои 66 могу схватить мяч, а не радикулит!

— Я часто пытаюсь представить рядом с собой женщину старше меня, но на ум лезет только кладбище.