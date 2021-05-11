Пригожин, Чехова и другие звезды рассказали, как провели майские праздники

Больше половины россиян на затяжных майских каникулах продолжает работать. Многие специально вызвались выйти в смены на работе, чтобы иметь дополнительный заработок. Ведь каникулы обходятся в копеечку. А кто-то принципиально против затяжного отдыха.

Teleprogramma.pro узнала у Иосифа Пригожина, Анфисы Чеховой, Прохора Шаляпина и Марии Малиновской, как у них прошли майские каникулы и поддерживают ли они такой формат отдыха.

Иосиф Пригожин, продюсер

У продюсера и его жены певицы Валерии распланирован каждый день майских каникул. Время они тратят вовсе не на отдых.

«У нас наоборот: когда все отдыхают — мы работаем. Принимали участие в концертах ко Дню победы, были на Дне рождения Киркорова, крестили внучку, работали в студии звукозаписи. Очень активно дни проходили, присесть некогда. Что касается за я или против, то ситуация двоякая. Если ты куда-то улетаешь, то, конечно, невыгодно возвращаться на эти четыре дня назад, билеты сейчас очень дорогие. А если ты работаешь, то вполне логично, что лучше не прерываться. Больше заработаешь», — отметил Иосиф Пригожин.

Анфиса Чехова, телеведущая

Телеведущая не работает 5/2 или сменами, так что ей все равно, сколько отдыхать: три дня или десять.

«У меня нет нормированного графика, по большому счету мне все равно — прерываются майские дни или нет. Когда надо — тогда я устраиваю выходные. Вот на этот раз успела побывать в Питере, снялась для Кубка чемпионов по регби, потом поехала на свадьбу к подружке. Так что у меня вся жизнь — праздник», — заключила телеведущая.

Прохор Шаляпин, артист

Исполнитель является противником затяжного отдыха и уверен, что в следующем году, если ситуация с пандемией стабилизируется, майские каникулы будут как раньше, с перерывом на работу.

«Я считаю, что длительные праздники связаны с антиковидными мерами, но в целом я против таких долгих выходных. У людей есть отпуска, новогодние каникулы. На мой взгляд, мы итак наотдыхались и насиделись по домам в пандемию. Если бы не вирус, то можно было наоборот сократить праздники и никто не заметил. Люди хотят работать и зарабатывать. Кто хотел, тот уже отдохнул. Я, например, успел побывать в Сочи, съездил на Красную поляну, а потом перебрался на дачу», — рассказал исполнитель.

Маша Малиновская, телеведущая

Знаменитая блондинка тоже противник майских каникул. В первую очередь, потому, что тратится много денег на отдых.

«Я против длительных праздников. Это все-таки странно: одно дело на Новый год такие долгие выходные, а дважды – перебор. Люди просто тратят деньги, это ни к чему. Куда-то уехать на отдых у людей нет денег, да и бюджетных направлений сейчас нет. Поэтому нужно работать», — заключила Маша Малиновская. View this post on Instagram A post shared by Mаша Mалиновская (@malinovskaya_tv)

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