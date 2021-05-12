Все как у людей: знаменитые россиянки, которые боролись за баснословные алименты, но получили МРОТ

Teleprogramma.pro вспомнила, кто из горе-отцов смог «отбиться» от внушительных выплат на наследников.

Ничто человеческое не чуждо нашим знаменитостям. Они женятся, разводятся, делят детей и судятся за алименты. Причем в редких случаях суды удовлетворяют огромные суммы, которые запрашивают бывшие жены. Как правило, речь идет о цифрах в разы меньше.

Teleprogramma.pro вспомнила, кто из знаменитых женщин боролся за баснословные алименты, но получил МРОТ (минимальный размер оплаты труда в России). В 2021 году он составляет 12 792 рубля.

Светлана Белогурова и Александр Головин

Роман у Белогуровой и актера Александра Головина случился во время съемок фильма «Женщины против мужчин». Влюбленность закончилась, а на память о романе со звездой «Кадетства» у Белогуровой осталась дочь. Ребенка актер признавать отказался.

В итоге девушка в суде требовала взыскать с горе-папаши 200 тысяч рублей ежемесячно, но суд счел сумму слишком завышенной.

В итоге актер платит на содержание ребенка два МРОТ, то есть 22 500 рублей. Головин таким исходом дела остался очень доволен и через соцсети благодарил адвокатов, которые помогли снизить сумму.

Жены и дети Андрея Аршавина

Футболист – многодетный отец. Его гражданская жена Юлия Барановская успела родить спортсмену троих наследников, а официальная супруга Алиса Казьмина (теперь уже бывшая) — еще одного.

Пока у спортсмена был контракт с «Зенитом» — Барановская получала порядка 4 миллионов рублей ежемесячно. Перейдя на позицию тренера, Аршавин лишился части дохода и теперь выплаты каждому ребенку составляют порядка 200 тысяч рублей в месяц.

Юлия сочла сумму маленькой и попыталась отстоять права детей. В суде она требовала вернуть миллионы, но проиграла.

Ольга Мартынова и Вадим Казаченко

56-летний артист разводился с женой на всю страну: со скандалом, походами по телешоу и тестами ДНК. Ольга все-таки смогла доказать, что рожденный в 2017 году Филипп – сын Казаченко. Но и это не стало решающим аргументом для отца.

Он сослался на проблемы со здоровьем, которые появились во время бракоразводного процесса и смог разжалобить суд. В итоге всего 14 тысяч рублей ежемесячно.

Анжелика Агурбаш и «колбасный король» Николай Агурбаш

Певица Анжелика Агурбаш не оставляет надежд получить деньги от бывшего мужа -«колбасного короля» Николая Агурбаша. Недавно она обратилась в суд с просьбой присудить экс-супругу алименты на общего сына в размере 500 тысяч рублей.

Бизнесмен пустил в ход все аргументы, в том числе и свое банкротство, в итоге суд частично удовлетворил иск артистки. На сына она будет получать 15 тысяч рублей.

Роман и Елена Жуковы

Рома Жуков развелся с женой Еленой в 2019 году, оставив ей на воспитание шестерых детей. Суд обязал 53-летнего артиста платить по 21 тысяче на ребенка, но отец перечисляет семье порядка 80 тысяч рублей.

Елена настаивает, для того, чтобы свести концы с концами ей нужно не менее 150-200 тысяч рублей, но добиться от мужчины таких денег не может.

Дмитрий Тарасов и его первая жена Оксана

Дмитрий Тарасов — многодетный отец. Кроме дочери Ангелины от первого барка, у него две наследницы от Анастасии Костенко.

Три года первая жена Тарасова требовала от него алиментов. Стороны никак не могли сойтись по сумме. Женщина настаивала на четвертой части всех доходов спортсмена и 104 тысячах рублей ежемесячно. Но суд счел цифру слишком большой и присудил футболисту отправлять старшей наследнице по 1/6 своих доходов и 46 тысяч рублей ежемесячно.

Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V

Брак Оксаны Воеводиной и Мухаммада V был похож на сказку. «Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля, родила наследника престола, но брак затрещал по швам. Семья не приняла девушку, убедив венценосного родственника расторгнуть брак с неровней.

В итоге Воеводина вернулась в Россию и стала требовать у богатого мужа баснословные алименты: жилье в Лондоне и Москве, каждое из которых стоит не менее ста миллионов рублей, а еще ежемесячное содержание в 2 миллиона рублей.

По некоторым данным, девушке все же удалось добиться денежных выплат, но сумма не сообщается.

*Суммы выплат примерные, взяты из открытых источников.

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